Festspillene 2005 – et flaggskip i ny medvind

– De 53. Festspillene i Bergen som ble avsluttet søndag, har vært vellykket på flere måter – både kunstnerisk og publikumsmessig, heter det i en pressemelding fra Festspill-ledelsen. – Over 180 arrangementer gjennom 12 dager har blitt tatt godt imot både av publikum, besøkende kunstnere og av presse, og det totale antall besøkende ser ut til å bli i overkant av 45 000, står det å lese i den foreløpige oversikten. Av dette er to tredjedeler betalte billetter.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Festspillprogrammet har omfatet både ordinære konserter og forestillinger, samt et stort antall gratisarrangement inne og ute. I tillegg kommer arrangementer i regi av samarbeidsinstitusjonar.

Kloke av skade har ledelsen ved Festspillene i Bergen valgt å dele antall besøkende opp i flere kategorier, etter at det tidligere har vært rettet kritikk rundt sammenblanding av normalt solgte billetter og fribilletter. I 2003 solgte ikke Festspillene mer enn 23 645 billetter, mens Kulturdepartementet i offisiell sammenheng opererte med hele 30.956 solgte billetter – noe som bl.a. skyldtes rekordhøye 9000 fribilletter som var lagt inn i totalregnskapet.

I følge Festspillene omfatter totaltallet på 45 000 billetter følgende typer billetter:

* Betalte billetter ca 31 700 (mot 27 000 i 2004): Av disse er ca 6800 billetter kjøpt av sponsorer og andre støttespillere

* Gratisarrangementer ca 11 000: Gratisarrangementene inkluderer blant annet gratisforestillinger for barn på dagtid (ca 6000), Stikk innom – konserter og Lunsj i Logen – arrangementene.

* Fribilletter ca 3 100 (mot 5 600 i 2004): Rundt en tredjedel av fribillettene er pressebilletter, resten er billetter ti lbl.a. ansatte og kunstnere.

* I tillegg kommer et stort, gratis uteprogram med flere tusen tilskuere.

— Vi understreker at tallene delvis bygger på anslag, og at de nøyaktige sagstallene først vil bli klare når vi har fått inn underlagsmateriale frå alle utsalgsstedene, sier Festspillledelsen.

Påtroppende direktør: – Festspillene skal sette dagsorden for en bred, offentlig debatt

Årets Festspill har vært ledet av konstituert direktør Erling Dahl jr., som tok over etter at en serie kontroverser og medieavsløringer førte til Bergljot Jonsdottirs avgang i 2004. Dahl jr., som for tiden har permisjon fra sitt arbeid som direktør for Troldhaugen, forblir i stillingen som konstituert festspilldirektør frem til Per Boye Hansen overtar 1. august.

— Jeg har en ambisjon om at Festspillene skal sette dagsorden og være premissleverandør for en bred, offentlig debatt, uttalte Boye Hansen til Bergens Tidende, i forbindelse med at ansettelsen ble gjort kjent i september i fjor. – Ikke bare om estetiske spørsmål; gjennom kunstneriske uttrykk skal vi leve med i det som skjer rundt oss og delta i en større samfunnsmessig og politisk diskurs. Hvis Festspillene klarer å gjøre seg sterkt gjeldende der, vil vi i større grad ha oppfylt vårt oppdrag.

Om prognosene fra årets billettsalg slår til, synes Boye Hansen å ta over et flaggskip i medvind – der de nasjonale og de internasjonale perspektivene skal være like viktige bæresøyler i de kommende årene.

— Festspillene skal utfordre kunstnere til å skape nyskapende produksjoner, og ikke bare ta inn hva som allerede er fikst og ferdig. Dette betyr at de internasjonale og eksotiske innslagene ikke er like sterkt betont som under Jonsdottirs tid som direktør, uttalte Dahl jr. til Ballade forrige uke.

Han la samtidig vekt på Boye Hansens internasjonale erfaring og kontaktnett, og mente at Festspillene i årene fremover ville la internasjonale impulser få møte «det beste vi har av nasjonale krefter».

Erling Dahl: – Stort sett bare positive tilbakemeldinger

I en oppsummeringsartikkel fra Bergens Tidende heter det at årets Festspill var på nivå med sine aller beste publikumsår, til tross for tidvis labert vær. Dahl jr. uttrykker her en viss skuffelse over oppmøtet på Olav Anton Thommessens store musikkverk «Et glassperlespill», samt Händels «Alcina» og Haugesund Teaters Fartein Valen-forestilling «Masinandraina».

Den konstituerte direktøren var derimot desto mer fornøyd med Odd Nordstogas bestillingskonsert «Pilegrim» i Grieghallen, samt utsolgte hus på en rekke av tilbudene på Den Nationale Scene.

Også årets festspillmusiker, den svenske klarinettisten Martin Fröst, ble en stor publikumsvinner – også med det mer eksperimentelle programmet.

— Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger fra både artister og publikum, som har ringt og e-mailet for å takke, sier Dahl jr. til BT. – I det hele tatt er det stort sett bare været som virkelig har skuffet. Men det rammet ikke mer enn noen av utearrangementene som måtte trekke inn.

Ballade har i år hatt sin største dekning av Festspillene så langt, med særlig vekt på de unge, norske talenetene som er blitt presentert. Dette har så langt resultert i nærmere tyve artikler, hvorav de siste vil bli publisert i løpet av denne uken.