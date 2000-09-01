EMI vs. bertine.com

EMI Norsk A/S er lite fornøyde med nettstedet Bertine.com. I en serie henvendelser til web-ansvarlig Geir Nordby påpeker plateselskapet bl.a. at fanstedet bryter åndsverksloven, og liker tydeligvis ikke at man legger ut verken bilder, anmeldelser eller intervjuer. Nordby stiller seg uforstående til at EMI ikke ser reklameverdien som ligger i sidene, og mener ellers at de farer med ren løgn i iveren etter å få stengt sidene.

Geir Nordby åpnet nettstedet Bertine.com i november 1998, etter at han hadde opplevd Bertine Zetlitz under en konsert i Bodø. Han ble da så positivt overrasket av musikken at han bestemte seg for å åpne en fanside på internett. Nettstedet lå opprinnelig på Angelfire, men ble etter hvert flyttet over, samtidig som Nordby skaffet seg det attraktive domenenavnet Bertine.com. Sidene inneholdt bl.a. bilder fra omslaget til Zetlitz´ debutalbum, sammen med anmeldelser, lydfiler og artikler.

— Disse sidene var ment som en ren hyllest til en artist jeg likte, forteller Nordby. – Plateselskaper har som regel ikke tid til å legge ned sjela si i hjemmesidene til artistene, noe man også fort ser som besøkende. Jeg prøvde i hvert fall å oppdatere så ofte jeg kunne, og fikk bl.a. informasjon rett fra managementet til Bertine. Både Bertine og manageren hennes virket positive til sidene mine. EMI var heller aldri direkte negative, selv om det var vanskelig å få ut opplysninger fra dem. Først i juli i år begynte jeg å få brev fra dem, der de advarte meg om at innholdet på sidene brøt med åndsverksloven.

Gratis markedsføring

— Jeg har alltid vært av den oppfatning at disse sidene måtte være god og gratis markedsføring for Bertine og plateselskapet. Selv tjener jeg ikke fem øre på det, og gjør det fordi jeg er fan av artisten. Da EMI begynte å pese meg i slutten av juli, forsøkte jeg å først å gå forsiktig frem. Jeg tror ellers at den eneste grunnen til at EMI nå med ett vil legge ned sidene mine, er at de selv ønsker å ta i bruk domenenavnet.

Bertine.com inneholdt som nevnt både lydfiler, artikler og bilder. Geir Nordby innrømmer gjerne at ikke alt var copyright-klarert.

— Jeg er ganske sikkert skyldig på punktet om punktet om brudd på åndsverksloven. Men lydfilene var bare av tredve sekunders varighet, og dessuten ikke nedlastbare. Jeg har foreløpig fjernet både bilder, lydfiler og anmeldelser – kort sagt alt som kan kalles copyright-beskyttet materiale. Likevel fortsetter EMI å presse meg i denne saken.

— EMI lyver

I dag inneholder Bertine.Com-sidene bare en redegjørelse fra Geir Nordby om saken, samt kopier av korrespondanse mellom EMI og Nordby. Dette for å orientere leserne om hva som er i ferd med å skje. I tillegg har Nordby selv skrevet et par kortere nyhetsmeldinger i anledning Betines nye album.

— Men jeg akter ikke å gi meg så lett. For meg er dette en prinsippsak, som handler om retten til å drive fansider på nettet. EMIs egne sider om Bertine har ikke vært oppdatert på over et år. EMI må for øvrig gjerne gå til rettssak, om det er det de ønsker. Jeg har aldri skrevet noe negativt om dem, før de begynte å lage bråk.

I et av de gjengitte brevene fra EMI legger Nordby inn en egen kommentar, der han mener at en ikke navngitt ansatt på EMI farer med usannheter.

— Det gjelder punktet der vedkommende hevder at verken Bertine eller manageren var fornøyd med sidene, og at det var på oppfordring fra dem at EMI tok kontakt. Jeg har undersøkt saken, og fått bekreftet at det ikke stemmer.

Smitteeffekt?

Det synes i hvert fall klart at det vil være vanskelig å drive artistfansider på nettet, dersom man ikke en gang får anledning til å bruke omslagsbilder i illustrasjonsøyemed. Bertine Zetlitz har selv skrevet i gjesteboken til bertine.com og gratulert Nordby med en god jobb. Og når tilhengere av artister legger ned timevis av arbeid i å ha best mulige sider, med det gratis reklamepotensialet det innebærer, kan det synes underlig at plateselskaper ønsker å motarbeide slike initiativ.

En annen EMI-artist er Anneli Drecker, som har en av landets beste fansider i nettstedet annelidrecker.com. I et brev som torsdag ble sendt ut av ansvarlig for disse sidene, Thomas Olsen, advarer han mot det som er i ferd med å skje med Nordby og bertine.com, og ber folk erklære sin støtte til Nordby. Han uttrykker samtidig frykt for at plateselskapet vil velge samme taktikk overfor hans nettsted.

EMI benekter at de har slike planer, og sier at det primært er ulovlig bruk av copyright-beskyttet lydmateriale de reagerer på. Deres reaksjoner på uttalelsene til Nordby finner du i artikkelen nedenfor.