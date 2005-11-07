EDVARD-pris til Sverre Indris Joner

Sverre Indris Joner ble fredag kveld tildelt TONOs EDVARD-pris i forbindelse med en konsert under World Music Festival i Oslo. Kategorien denne gang var ”musikk til annen kunstart”, og Joner fikk prisen for sin musikk til forestillingen ”Tanghost”, melder TONO. Juryen mener at Joner viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse, og dessuten makter å forløse en dristig idé.

Av Arvid Skancke-Knutsen

TONO melder at EDVARD-prisen i Klassen for Musikk til annen kunstart ble overrakt til Sverre Indris Joner av Ingrid Kindem, i forbindelse med konserten til hans band Electrocutango. Prisen består som vanlig av et diplom, 40.000 norske kroner og selve EDVARD-trofeet, designet av Bruno Oldani.

Her er juryens uttalelse om «Tanghost»:

«Musikken er i denne forestillingen et bærende element og en viktig dramaturgisk partner til tekst, bevegelse og scenografi. Det musikalske utgangspunktet er en klassisk selskapsdans med folkelig opprinnelse – for de fleste komponister en ganske trang ramme. Men komponisten klarer å variere formen på en sånn måte at den stadig utdyper følelsesinnholdet, stadig belyser stoffet på nye måter og stadig utvikler seg interessant som musikk. Og dermed fornyes også den opprinnelige sjanger. Komponisten viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse for stykkets innhold. Gjennom sin medvirkning gir han et viktig bidrag til å forløse en dristig idè.»

Tango for tre – og en del til

Sverre Indris Joner er ikke ukjent med tangoens form. Han spiller bl.a. i Tango for 3, som har ry på seg for å klare å eksportere tango til tangoens hjemland. Han var også med på å starte salsa-bandet La Descarga i 1986, etter en reise til salsaens hjemland, Cuba. La Descarga kombinerer etter eget utsagn høy temperatur og fascinerende polyrytmikk, og har bl.a. opptrådt på jazzfestivalene i Molde og Kongsberg, samt Sandvika Storbandfestival og Dølajazz på Lillehammer.

La Descarga består i dag av: Sverre Indris Joner (piano, kor, leder), Alexander Fernandez (vokal), Luis Enrique Rivera (vokal), Sergio Gonzalez (bongo, campana, vokal), Marius Bastiansen (congas), Antonio Torner ( trommer, timbales), Ole Marius Melhuus (bass), Frank Brodahl (trompet) og Eckhard Baur (trompet). I tango for 3 opptrer Joner med bl.a. Per Arne Glorvigen.

Electronicatango møter «Gjengangere»

Sverre Indris Joner omtales ellers som en altmuligmann med lang fartstid innen rytmisk, latino-inspirert musikk, og er dessuten arrangør for symfoniorkester, samt komponist for film, teater mm. Han har studert filmkomposisjon under Olav Anton Thommesen, og dessuten orkestrering med komponist Ragnar Søderlind.

Musikken til «Tanghost» omtaler Joner selv som «elektronikatango». Verket ble skrevet til en forestilling av Per-Olav Sørensen, basert på Ibsens «Gjengangere». Stykket ble fremført under en turné i Norge i fjor. I kjøvannet av dette har Joner startet Electrocutango, som har høstet mye ros for sin vitaliserende blanding av elektronika og tango.

På forestillingen under Oslo World Music Festival hadde Electrocutango også med seg den franske bandoneonisten Serge Amico, som ellers bl.a. er å høre i Juan José Mosalinis The Grand Orchestra of Tango, samt rapperen MC Caz.

En komplett musikalsk CV for Sverre Indris Joner finner du her.

Sverre Indris Joner samarbeider for tiden med danseren og koreografen Pablo Veron fra Buenos Aires.