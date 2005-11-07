Bransjen

EDVARD-pris til Sverre Indris Joner

Publisert
07.11.2005
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Sverre Indris Joner ble fredag kveld tildelt TONOs EDVARD-pris i forbindelse med en konsert under World Music Festival i Oslo. Kategorien denne gang var ”musikk til annen kunstart”, og Joner fikk prisen for sin musikk til forestillingen ”Tanghost”, melder TONO. Juryen mener at Joner viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse, og dessuten makter å forløse en dristig idé.

TONO melder at EDVARD-prisen i Klassen for Musikk til annen kunstart ble overrakt til Sverre Indris Joner av Ingrid Kindem, i forbindelse med konserten til hans band Electrocutango. Prisen består som vanlig av et diplom, 40.000 norske kroner og selve EDVARD-trofeet, designet av Bruno Oldani.

Her er juryens uttalelse om «Tanghost»:

«Musikken er i denne forestillingen et bærende element og en viktig dramaturgisk partner til tekst, bevegelse og scenografi. Det musikalske utgangspunktet er en klassisk selskapsdans med folkelig opprinnelse – for de fleste komponister en ganske trang ramme. Men komponisten klarer å variere formen på en sånn måte at den stadig utdyper følelsesinnholdet, stadig belyser stoffet på nye måter og stadig utvikler seg interessant som musikk. Og dermed fornyes også den opprinnelige sjanger. Komponisten viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse for stykkets innhold. Gjennom sin medvirkning gir han et viktig bidrag til å forløse en dristig idè.»

Tango for tre – og en del til

Sverre Indris Joner er ikke ukjent med tangoens form. Han spiller bl.a. i Tango for 3, som har ry på seg for å klare å eksportere tango til tangoens hjemland. Han var også med på å starte salsa-bandet La Descarga i 1986, etter en reise til salsaens hjemland, Cuba. La Descarga kombinerer etter eget utsagn høy temperatur og fascinerende polyrytmikk, og har bl.a. opptrådt på jazzfestivalene i Molde og Kongsberg, samt Sandvika Storbandfestival og Dølajazz på Lillehammer.

La Descarga består i dag av: Sverre Indris Joner (piano, kor, leder), Alexander Fernandez (vokal), Luis Enrique Rivera (vokal), Sergio Gonzalez (bongo, campana, vokal), Marius Bastiansen (congas), Antonio Torner ( trommer, timbales), Ole Marius Melhuus (bass), Frank Brodahl (trompet) og Eckhard Baur (trompet). I tango for 3 opptrer Joner med bl.a. Per Arne Glorvigen.

Electronicatango møter «Gjengangere»

Sverre Indris Joner omtales ellers som en altmuligmann med lang fartstid innen rytmisk, latino-inspirert musikk, og er dessuten arrangør for symfoniorkester, samt komponist for film, teater mm. Han har studert filmkomposisjon under Olav Anton Thommesen, og dessuten orkestrering med komponist Ragnar Søderlind.

Musikken til «Tanghost» omtaler Joner selv som «elektronikatango». Verket ble skrevet til en forestilling av Per-Olav Sørensen, basert på Ibsens «Gjengangere». Stykket ble fremført under en turné i Norge i fjor. I kjøvannet av dette har Joner startet Electrocutango, som har høstet mye ros for sin vitaliserende blanding av elektronika og tango.

På forestillingen under Oslo World Music Festival hadde Electrocutango også med seg den franske bandoneonisten Serge Amico, som ellers bl.a. er å høre i Juan José Mosalinis The Grand Orchestra of Tango, samt rapperen MC Caz.

En komplett musikalsk CV for Sverre Indris Joner finner du her. En mer generell hjemmeside, med lenker til bl.a. Tango for 3 og La Descarga, er å lese på denne lenken.

Sverre Indris Joner samarbeider for tiden med danseren og koreografen Pablo Veron fra Buenos Aires.

Relaterte saker

Jorun Marie Kvernberg, 2005 (Foto: Kari Løvaas/Arinn.no)

For første gong i historia: Edvard-pris for ny folkemusikk

Den prestisjefulle Edvard-prisen vert for første gong i historia delt ut til ein folkemusikar som juryen meiner har laga den...

No Title Performance and Sparkling Water: Skygger på veggen (Foto: Ann Iren Ødeby)

EDVARD-priser til Barrett og Ratkje

Natasha Barrett og Maja Ratkje mottok hver sin pris fra TONO ved EDVARD-konserten på BLÅ i Oslo 15. november. Barrett...

Ginnungagap (Foto: Ellen Lande Gossner

EDVARD-pris for Vokalmusikk til Torbjørn Dyrud

Komponist Torbjørn Dyrud ble fredag tildelt TONOs EDVARD-pris i kategorien Vokalmusikk for verket «Lovesongs», melder Norges Korforbund. Utdelingen fant sted...

Åsmund Feidje

Åsmund Feidje fikk en EDVARD

Åsmund Feidjes musikk til radioteatrets oppsetting av «Keiser og galileer» ble onsdag 1. september tildelt EDVARD-prisen 2004 i kategorien «Musikk...

Lars Petter hagen

EDVARD-prisen til Lars Petter Hagen

Lars Petter Hagen har vunnet EDVARD-prisen for beste samtidsmusikkverk for stykket «Passage – silence and light triptych». Trofeet og prisen...

Thomas Dybdahl

EDVARD-pris til Thomas Dybdahl

Thomas Dybdahl ble tildelt TONOs EDVARD-pris under Øya-festivalen, fredag 8. august. Han fikk EDVARD-prisen for sitt verk «All’s not lost»...

Flere saker

Sigrid

Internasjonal pris til Sigrid

Sigrid mottok European Border Breakers Awards på direkten i NRK P13-programmet «Stjernepose» onsdag.

Anette Trettebergstuen langer ut mot Venstre

– Byråkratisering som bekymrer

Opposisjonen kritiserer regjeringa som vil flytte organisasjoner for kultureksport til Kulturrådet. – Mer unødvendig byråkrati, mindre armlengde, og røykdekke over et...

«Ro uro» for løpende jentekor fremført av Det Norske Jentekor under ledelse av Anne Karin Sundal Ask Foto: Kristin Bolgård / Oslo Kammermusikkfestival

Konsentrasjonens krav

Skal du på konsert? Skru av mobilen og sitt stille – eller finn på noe annet! Kritiker Emil Bernhardt er...