Delaware frir til Tyskland

Drammenbandet Delaware reiser i dag tilbake til Tyskland og Hamburg for å gjøre en showcase for den tyske musikkbransjen. Det blir i tillegg studio-jobbing for musikerne, som nylig ble spådd som Briskebys etterfølger som neste norske eksport-suksess i utlandet i avisen Hamburger Morgenzeit.

Det nye Tysklandsbesøket er første ledd arbeidet med å få Delaware signet på et stort tysk plateselskap, etter at de rett før nyttår skrev under en publishing/promotion-avtale med selskapet AMV Alster Musik Verlag/ Public Propaganda. Public Propaganda er et av Tysklands ledende promotion-selskap, og har bl.a. gjort promotion for band som Broadcast, Chemical Brothers, Covenant, Jan Garbarek, Moby, Morcheeba, Britney Spears, Frank Black, Coldcut, XTC,

De/Vision, Faithless og Jimi Tenor.

Delaware, som består av Richard Holmsen (vokal, gitar, synth), Jon Fredrik Torgersen (vokal, gitar, synth), Petter Laugerud (trommer) og Ronny Andreassen (bass og gitar), skal også i studio under sitt tredje Tysklandsbesøk. Den anerkjente tyske produsenten Georg Kaleve skal ha blitt stor fan av dramenserne, og en ny demo skal spilles inn med ham bak spakene. Georg Kaleve omtales som en velkjent og respektert produsent i Tyskland, kjent for sitt arbeid med bla. Guano Apes, De/Vision mfl.

Delaware har besøkt Tyskland to ganger tidligere. Den første gangen var de på en mini-turnè, og fikk mye oppmerksomhet både fra publikum og tysk presse. De solgte ut alt de hadde med av t-skjorter og CDer, og ble spådd til å bli Briskebys etterfølger som neste norske eksport-suksess i utlandet i avisen Hamburger Morgenzeit. Showcase-konserten finner sted i Hamburg onsdag 9. januar.

Delaware ga sommeren 2000 ut singelen «Always», og er snart aktuelle med den fem spors EPen «Crevice» i begrenset opplag. De blir også å høre på samleplaten «Sement#2».