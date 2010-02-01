Brekkstang for musikkbransjen i vest
Bergens byrådsleder Monica Mæland presenterte i dag styret for det nyopprettede investeringsselskapet Buzz som skal investere i selskaper innen musikkbransjen.
Byrådet har stiftet Buzz AS og håper at det vil bidra til å styrke kapitaltilgangen for selskaper innen musikkbransjen, og dermed styrke infrastrukturen rundt bergensbaserte artister. Så langt byrådet kjenner til, er Buzz det første på kloden i sitt slag.
Tidligere kulturbyråd i Bergen Henning Warloe blir styreleder i det nye selskapet. Med seg får han Line Endresen, leder Norsk Rockforbund, Gisle Johnsen, medeier Grieg Music Education og Petter Sandtorv, formuesforvalter Skagenfondene. I tillegg skal det inn en artist fra musikermiljøet i Bergen.
Monica Mæland håper at det siste styremedlemmet komme på plass i løpet av en ukes tid.
Det regionale filmfondet Fuzz har stått som modell for satsningen som ble presentert av Warloe første gang i forbindelse med kommunebudsjettet for .
#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Byrådsleder Monica Mæland presenterer styret i Buzz. Fra venstre: Mæland,
Petter Sandtorv, Henning Warloe og Gisle Johnsen.
Line Endresen var ikke til stede. (Foto: Rolf Hordnes, Bergen kommune)