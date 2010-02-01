Brekkstang for musikkbransjen i vest

Bergens byrådsleder Monica Mæland presenterte i dag styret for det nyopprettede investeringsselskapet Buzz som skal investere i selskaper innen musikkbransjen.

Byrådet har stiftet Buzz AS og håper at det vil bidra til å styrke kapitaltilgangen for selskaper innen musikkbransjen, og dermed styrke infrastrukturen rundt bergensbaserte artister. Så langt byrådet kjenner til, er Buzz det første på kloden i sitt slag.

Tidligere kulturbyråd i Bergen Henning Warloe blir styreleder i det nye selskapet. Med seg får han Line Endresen, leder Norsk Rockforbund, Gisle Johnsen, medeier Grieg Music Education og Petter Sandtorv, formuesforvalter Skagenfondene. I tillegg skal det inn en artist fra musikermiljøet i Bergen.

Monica Mæland håper at det siste styremedlemmet komme på plass i løpet av en ukes tid.

Det regionale filmfondet Fuzz har stått som modell for satsningen som ble presentert av Warloe første gang i forbindelse med kommunebudsjettet for .

Byrådsleder Monica Mæland presenterer styret i Buzz. Fra venstre: Mæland,

Petter Sandtorv, Henning Warloe og Gisle Johnsen.

Line Endresen var ikke til stede. (Foto: Rolf Hordnes, Bergen kommune)