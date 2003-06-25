Bransjen

Ballade satser på sommeren!

Publisert
25.06.2003
Skrevet av
- Red.

Som den årvåkne balladeleser allerede har merket, har det vært litt varierende grad av oppdateringer på våre sider den siste tiden. Dette skyldes delvis sykdomsforfall og manglende vikarer. Imidlertid kan vi meddele at vi nå har en fungerende redaksjon som skal bringe stoff – hele sommeren!

Dette innebærer faktisk en meget stor forbedring fra ifjor, da Ballade tok sommerfri hele juli. Iår satser man på å holde det norske folk oppadert, for musikken tar ikke pause om sommeren, selv om diverse andre medier gjør det. Ballade vil satse stort på å dekke festivaler, og vil blant annet sende ansatte og tilknyttede frilansere til Molde jazzfestival, Kongsberg jazzfestival, Arvika og Øyafestivalen. Vi håper også på å kunne bringe provokante og stimulerende artikler om andre ting, slik som kopisperredebatten, utkastet til ny åndsverkslov og andre ting som måtte røre seg i landet. Da redaksjonen rent fysisk er Oslobasert setter vi stor pris på tips og innspill fra hele landet. Hold deg informert – klikk innom Ballade!

Flere saker

Guro Kleveland, redaktør av Ballade

Guro Kleveland er ny redaktør i Ballade

Vi er glade for å kunne fortelle at Guro Kleveland er ansatt som ny redaktør og daglig leder for Foreningen...

Mathilde Grooss Viddal Foto: Andreas Ulvo

Mathilde Grooss Viddal får internasjonal pris

Jazzmusikeren er en av 10 vinnere som skal fremføre og motta pris i Roma under Global Women In Music For...

Fra platemesse/Platecover Sandy

Platemessa på Rockefeller 35 år

Lørdag 2. desember er det igjen klart for platemesse på Rockefeller – på 35. året.