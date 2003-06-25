Ballade satser på sommeren!

Som den årvåkne balladeleser allerede har merket, har det vært litt varierende grad av oppdateringer på våre sider den siste tiden. Dette skyldes delvis sykdomsforfall og manglende vikarer. Imidlertid kan vi meddele at vi nå har en fungerende redaksjon som skal bringe stoff – hele sommeren!

Dette innebærer faktisk en meget stor forbedring fra ifjor, da Ballade tok sommerfri hele juli. Iår satser man på å holde det norske folk oppadert, for musikken tar ikke pause om sommeren, selv om diverse andre medier gjør det. Ballade vil satse stort på å dekke festivaler, og vil blant annet sende ansatte og tilknyttede frilansere til Molde jazzfestival, Kongsberg jazzfestival, Arvika og Øyafestivalen. Vi håper også på å kunne bringe provokante og stimulerende artikler om andre ting, slik som kopisperredebatten, utkastet til ny åndsverkslov og andre ting som måtte røre seg i landet. Da redaksjonen rent fysisk er Oslobasert setter vi stor pris på tips og innspill fra hele landet. Hold deg informert – klikk innom Ballade!