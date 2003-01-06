Avslagsbrevet til P4

Her kan du lese avslagsbrevet som P4-ledelsen mottok fra Kultur- og Kirkedepartementet 20. desember 2001. I følge ekspedisjonsjef Roy Kristiansen har Departementet primært lagt vekt på «realistiske og forpliktende planer for oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget», noe som betydd mer enn hensynet til P4s eksisterende virksomhet.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RADIOKONSESJON

Kultur- og kirkedepartementets vedtak

Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 4. september 2002 om konsesjon til å drive riksdekkende reklamefinansiert radio i FM-båndet. Departementet har avslått søknaden. Konsesjonen er blitt tildelt Kanal4 AS (Kanal4).

Generelt om kriteriene for vurderingen.

I samsvar med utlysingsteksten har søkerne blitt vurdert opp mot de samme kriterier. Departementet har primært lagt vekt på realistiske og forpliktende planer for oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget, jf. beskrivelsen i utlysingsteksten pkt. 4. Videre er det bl.a. lagt vekt på planene for finansiering, etablering og drift av radiovirksomheten, samt de formål og prinsipper som ligger til grunn for lov 13. juni 1997 nr 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting.

Det var seks søkere: Kanal 2, Kanal4, Norsk Akademisk Radio Råd (NARR), P4 – Radio Hele Norge (P4), Radio 2 og Radio VG. Alle søkerne unntatt NARR oppfylte de faglige og økonomiske grunnkravene for å kunne tildeles konsesjon. NARR kunne ikke godtgjøre evne til å betale konsesjonsvederlaget.

Behandlingen av de øvrige søknadene har således måttet bygge på et forvaltningsmessig skjønn innenfor de rammene som er nevnt. Konsesjonen er tildelt Kanal4 fordi denne søkeren på best måte oppfyller de ovennevnte kriteriene.

Nærmere begrunnelse for vedtakene

Departementet konkluderer med at Kanal4 er den søkeren som i størst grad legger opp til å tilby et programformat som ivaretar kravene til allmennkringkasting. Dette innebærer bl.a. at Kanal4 legger opp til en større tematisk og sjangermessig bredde enn de andre søkerne. Søkerens programplaner fremstår som de som i størst grad vil gi både brede og smale grupper i befolkningen et attraktivt radiotilbud. Kanal4 har i større grad enn de andre søkerne dokumentert og underbygget en ambisjon og målsetning om å tilby sendinger med et analytisk og fordypende perspektiv. Kanal4 er dessuten den kanalen som har den mest forpliktende søknaden i form av konkret angivelse av antall innslag og sendetimer for de fleste program- og stoffkategoriene. Dette gir sikkerhet mht. at søkeren vil følge opp sine egne redaksjonelle ambisjoner og fylle allmennkringkasterrollen på en god måte i konsesjonsperioden.

Kanal4 anses å ha sannsynliggjort evne til å finansiere etablering og drift av radiovirksomheten.

Hensynet til P4s eksisterende virksomhet har inngått i den helhetsvurderingen departementet har foretatt. Selv om formuleringen i nåværende konsesjon § 4 ikke gir P4 noe rettskrav på ny konsesjon, og med det heller ikke var til hinder for at konsesjonen ble utlyst, har departementet tatt i betraktning at formuleringen kan bidra til å skape en viss forventning om fornyelse. For departementet har imidlertid ikke momentet blitt utslagsgivende i totalvurderingen. Kanal4 har presentert så vidt mye bedre planer for allmennkringkasting i kommende konsesjonsperiode at dette har vært avgjørende. Når frekvensressursene avsatt til radio er begrenset, er det helt sentralt å sikre at de benyttes på den kulturpolitisk mest optimale måte.

Klageadgang, adgang til å se saksdokumenter

Dette vedtaket kan påklages innen tre uker etter at De ble kjent med det. En eventuell klage skal stiles til Kongen i Statsråd og sendes Kultur- og kirkedepartementet. De har rett til å kreve innsyn i saksdokumentene i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f., ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen, avdelingsdirektør