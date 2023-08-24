Agnes Hvizdalek

NotisBransjen

Agnes Hvizdalek er ny daglig leder i Borealis

Publisert
24.08.2023
Skrevet av
- Red.

Hvizdalek går fra Music Norway til Bergens festival for eksperimentell musikk.

Østerrikske Agnes Hvizdalek flyttet til Norge i 2008, med bakgrunn som utøvende og skapende musiker og en utdannelseshistorikk innen kulturledelse og musikkvitenskap både i Norge og Østerrike.

Hun går fra en stilling som prosjektleder for kunstmusikk i musikkeksport-organisasjonen Music Norway. Hvizdalek har turnert verden rundt som utøvende vokalist, med både soloprosjekter og som del av ensembler, opplyser Borealis.

Hvizdalek tiltrer stillingen som daglig leder i Borealis allerede 1. september.

Agnes HvizdalekBorealisMusic Norway

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Limpe Fuchs og Kristin Norderval framfører «AnimareAnimate!».

Inventing noe anna – stemmer i eksperiment

På eksperimenteringstreff med VoxLab hører jeg nye verk, ser Norges plass i den internasjonale scenen, og tenker på framtida for...

DELT LEDERTEAM: – Økonomien og kunsten lever ikke uavhengig av hverandre, så det er viktig at vi to snakker og jobber sammen, samstemmer daglig leder Tine Rude og kunstnerisk leder Peter Meanwell.

– Vi tar utgangspunkt i hvordan vi vil at verden skal se ut

Onsdag 17. mars er det nok en gang klart for bergensfestivalen Borealis – en årlig femdagers feiring av sjangerkryssende musikk...

F.v. John Tilbury, Ken Vandermark og Eddie Provost

Bare ører

ANMELDELSE: AMM-medlemmenes kompromissløse holdning til improvisasjon virker fremdeles presserende og vesentlig, skriver Embret Rognerød fra All Ears avslutningskonsert.

Nakama labelkveld

Improkameratane

På eit år har det nye plateselskapet Nakama gitt ut (snart) åtte plater og gjort seg synlege i det norske...

Flere saker

Tilvekst

Tror på vekst på 27 %

Svensk musikkbransje forventer solid vekst i sine inntekter i perioden frem til 2020.

Sliteneliten

Synger for fødetilbud

Laget låt for fødetilbud: Basert på en gammel kampsang som ofte synges av Bunadsgeriljaen. – Men vi har laget vår...

Bilde fra produksjonen Kor magisk!, der Nidarosdomens jentekor og guttekor for første gang synger sammen

Trondheim kammermusikkfestival med optimistisk feiring av 25 år

– I september skal vi være klare til å feire festivalens jubileum, med levende musikk og ekte møter mellom artister...