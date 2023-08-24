Agnes Hvizdalek er ny daglig leder i Borealis

Hvizdalek går fra Music Norway til Bergens festival for eksperimentell musikk.

Østerrikske Agnes Hvizdalek flyttet til Norge i 2008, med bakgrunn som utøvende og skapende musiker og en utdannelseshistorikk innen kulturledelse og musikkvitenskap både i Norge og Østerrike.

Hun går fra en stilling som prosjektleder for kunstmusikk i musikkeksport-organisasjonen Music Norway. Hvizdalek har turnert verden rundt som utøvende vokalist, med både soloprosjekter og som del av ensembler, opplyser Borealis.

Hvizdalek tiltrer stillingen som daglig leder i Borealis allerede 1. september.