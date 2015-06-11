2,6 millioner til På tå hev

Den Norske Opera & Ballett får 2,6 millioner i støtte til videreutvikling av ungdomsprosjektet På tå hev. Det er Sparebankstiftelsen DNB som står bak tildelingen.

Prosjektet På tå hev har siden 2010 jobbet med å gi ungdommer muligheten til å videreutvikle seg i moderne dans. Det har blant annet blitt holdt workshoper på skoler i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, der utvalgte elever har gått videre til å få veiledning av ballettdansere og koreografer ved Nasjonalballetten.

Grunnet støtten, som gis til Formidlingsavdelingen ved Den Norske Opera & Ballett, blir prosjektet nå nasjonalt. Ifølge en pressemelding fra Den Norske Opera & Ballett vil over 3000 barn og unge fra mer enn 30 skoler i Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Telemark, Buskerud nå få ta del i prosjektet.

– På tå hev vil rekruttere fremtidige publikummere, samtidsdansere og lærere. Ved å satse nasjonalt håper vi å kunne legge igjen et grunnlag i de ulike fylkene, slik at for eksempel lokale koreografer vil kunne fortsette det arbeidet vi har startet, uttaler formidlingssjef ved DNO&B, Maria af Klinteberg Herresthal, i gitt pressemelding.