Bransjen

2,6 millioner til På tå hev

Publisert
11.06.2015
Skrevet av
- Red.

Den Norske Opera & Ballett får 2,6 millioner i støtte til videreutvikling av ungdomsprosjektet På tå hev. Det er Sparebankstiftelsen DNB som står bak tildelingen.

Prosjektet På tå hev har siden 2010 jobbet med å gi ungdommer muligheten til å videreutvikle seg i moderne dans. Det har blant annet blitt holdt workshoper på skoler i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, der utvalgte elever har gått videre til å få veiledning av ballettdansere og koreografer ved Nasjonalballetten.

Grunnet støtten, som gis til Formidlingsavdelingen ved Den Norske Opera & Ballett, blir prosjektet nå nasjonalt. Ifølge en pressemelding fra Den Norske Opera & Ballett vil over 3000 barn og unge fra mer enn 30 skoler i Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Telemark, Buskerud nå få ta del i prosjektet.

På tå hev vil rekruttere fremtidige publikummere, samtidsdansere og lærere. Ved å satse nasjonalt håper vi å kunne legge igjen et grunnlag i de ulike fylkene, slik at for eksempel lokale koreografer vil kunne fortsette det arbeidet vi har startet, uttaler formidlingssjef ved DNO&B, Maria af Klinteberg Herresthal, i gitt pressemelding.

Relaterte saker

Skjermbilde 2015 05 11 kl. 16.22.22

Gratis opera på nett

En ny plattform dedikert til online opera er nå åpnet. The Opera Plattform gjør flere operaproduksjoner tilgjengelig for strømming.

Carte Blanche

Flatpakket Munch

Knivskarp dansing kan ikke redde en drønnende alvorstung, men dybdeløs utenfra-tolkning av norske kunstskatter, skriver Margrete Kvalbein.

Nikita Khnykin. Foto: Thor Brødreskift.

Satsing i verdikjeden

– I mye av vårt utdanningssamfunn er møtepunktene mellom det profesjonelle musikkliv og yngre talenter sporadisk, skriver Festspillene i Bergen,...

Flere saker

Per Idar Almås

Direktør og kunstnarleg leiar for Førdefestivalen går av: – Tidspunktet er godt for eit skifte

Per Idar Almås har leia Førdefestivalen i snart fire år. Denne veka blei det klart at han går av. Det...

Bow To Each Other Foto: Stian Andersen

Bendiksenprisen til Bow to Each Other

Duoen mottok prisen på GramArts årlige sommerfest tirsdag kveld.

Alf Folmer Foto: Petter Mejlænder

Alf Folmer (97) med julevise fra Løkka

«Min tuba var et par nummer for stor, men god nok til å blåse jula inn».