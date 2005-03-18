Ballade ønsker god påske!

Ballade tar påskeferie og er tilbake igjen mandag 28. mars. Ferien starter gledelig, med en fersk årsmelding fra Musikkinformasjonssentret som forteller at antall unike lesere av MICs tjenester ble doblet fra 600 000 i 2003 til 1,2 millioner i 2004. MICs styre melder at mye av dette skyldes Ballades suksess. Vi takker dere lesere for innlegg og engasjement! For alle dem som ikke pakker lue, votter og ski imorgen og drar til fjells, er det nok av konsertgodbiter å få med seg i påskeuka. Her er et lite utvalg.

Idag spiller hele syv norske kor og to orkestre Gustav Mahlers mektige 8. symfoni i Oslo Konserthus. Etter sigende er alt utsolgt, men befinner man seg i hovedstaden, kan man ta sjansen og håpe på en uavhentet billett. Oslo Filharmoniske Kor, Musikkhøgskolens kor, Ensemble 96, Oslo Domkirkes Ungdomskor, Oslo Domkirkes guttekor,Trefoldighetskirkens jentekor og Operaens barnekor synger sammen under Leif Segerstams taktstokk. Foran sitter både Musikkhøgskolens symfoniorkester og Kringkastingsorkestret. I tillegg byr konserten på en imponerende rad av solister, blant andre Mona Julsrud, Turid Karlsen, Jochen Kupfer og Carsten Stabell.

Hele helgen er det fortsatt Borealis-festival i Bergen, som du kan lese om et annet sted på siden. Tanja Orning har forflyttet seg fra Borealis til Oslo og Blå, hvor hun i kveld slipper sin nye CD Cellotronics.

Samme sted imorgen er det klart for Cato Salsa Experience og The Thing. Mats Gustafsson på saxofon, perkusjonist Paal Nilssen-Love og Ingebrigt Håker Flaten på bass debuterte sammen med albumet The Thing i 2000. Don Cherry, den legendariske trompetisten The Thing har lånt navnet sitt fra, har vært avgjørende for bandets musikalske retning, men på det siste albumet Garage, har gruppa foretatt en aldri så liten pønkrocksk vending. Denne kvelden står de på scenen sammen med Cato Salsa Experience. Cato Salsa Experience slapp i 2000 en plate hvor de på ingen måte prøvde å kamuflere at de var et rølpete garasjeband, men kjørte på uten hemninger. Låter som Deadbeat og So, The Circus Is Back In Town gjorde dem ikke bare til yndlinger ogå utafor landets grenser. Denne kvelden braker altså rockerne sammen med jazzerne. Det går ennå gjetord om et tilsvarende sammenstøt mellom de to på Kongsberg Jazzfestival i 2004. Denne konserten er på vei ut som live-innspilling.

Søndag på Parkteatret kommer kontrabassisten Stefano Scodanibbio innom Oslo på vei fra Borealis i Bergen. Scodanibbio er en ener innen eksperimentell musikk på kontrabass – det sier kanskje noe at bass-elevene og lærerne på Norges Musikkhøgskole takket ja til en mesterklasse med mannen på palmesøndag… Etter mesterklassen spiller Scodanibbio konsert på Parkteatret i regi av Ny Musikk Oslo. Her får du blant annet høre Luciano Berios siste Sequenza instrumentert for kontrabass spesielt til Scodanibbio, samt et verk av musikeren selv.

Befinner du deg i Trondheim på søndag, er du garantert fantastisk musikk om du besøker Nidarosdomen, hvor to av Nidarosdomens kor oppfører Johannes Brahms’ Ein deutsches Requiem i Nidarosdomen dirigert av Eivind Aadland. Brahms’ tyske requiem bygger ikke på den katolske dødsmessen, men på tankevekkende bibelord i originale kombinasjoner. . Naturligvis får også dommedagsbasunene komme til orde, men i all hovedsak er dette lys og melodiøs musikk som ønsker å trøste, ikke skremme. Verket innleder med Matteus’ ord: ”Salige er de som sørger, for de skal trøstes” og avslutter med ord fra Johannes Åpenbaring: ”Salige er de døde, som dør i Herren”. Solister og kor er sterke norske krefter: Sopranen Birgitte Christensen gjorde nylig stor suksess som Kleopatra i Julius Cæsar på Den Norske Opera. Barytonen Tom Erik Lie er ansatt ved Deutsche Oper i Berlin. Nidarosdomens kor og Nidaros domkor er preparert av domkantor Vivianne Sydnes.

På Voss sparkes Vossa Jazz igang denne helgen – og der finner du blant mye annet Zap Mama, Solveig Slettahjell og hennes Slow Motion Orchestra, trioen In the Country som Ballade også presenterer nærmere idag, Fliflet Hamre og Odd Nordstoga, og jammen dukker ikke The Thing og Cato Salsa Experience opp i tospann her også.

24. mars starter Infernofestivalen. Den er inne i sitt femte år, og kan trygt kalles Norges viktigste årlige metallbegivenhet. I tillegg til internasjonale storheter som Dissection, Candlemass og Morbid Angel, skilter festivalen også med en håndfull kjente norske band. Arcturus, Gehenna, Mortiis, Green Carnation og Aura Noir skulle være kjente navn for de fleste med noen kjennskap til sjangeren.

Men hvis din feriesituasjon tilsier at det heller blir kvikklunsj og appelsin enn pub og konsert den nærmeste uka, så fortvil ikke. To små uker over påske kan du låne både ører og øyne til den nye samtidsmusikkfestivalen Happy Days som arrangeres av Ny Musikk. 6.-9. april presenteres instrumentalteater, eksperimentell opera, installasjoner, video og seminar på mange forskjellige steder i Oslo. Ballade kommer tilbake med mer stoff om dette når det nærmer seg.

I mellomtiden ønsker vi alle lesere en god påske, og velkommen tilbake mandag 28. mars!