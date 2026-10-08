Livets glade gutter
Søndag 18. oktober inviterer Ensemble Rex, Bragernes kirkes guttekor og en soprangruppe fra Sølvguttene til konsert i Ullern kirke. På denne konserten vil du kunne høre storslått blandakorrepertoar sunget av gutter og gutter som kanskje egentlig burde kalt seg for menn. Repertoaret består av blant annet Bach, Schubert, Mendelssohn og Mozart, og kanskje også noe du ikke har hørt før. Med oss på orgel og piano har vi Ludvig Lohne-Otterstad. Dirigentene for konserten er Fredrik Otterstad og Gustaf Martinson.
Merk: hver voksen kan få med ett barn inn gratis, men man må hente ut en barnebillett for at barnet skal komme inn