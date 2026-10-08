Livets glade gutter

Om arrangøren

Om korene:

Bragernes kirkes guttekor er et enestående tilbud til gutter fra 4. klasse og oppover. Guttekoret har et godt sosialt miljø og guttene får solid musikalsk opplæring. Organist Gustaf Martinson er siden høsten 2025 dirigent for guttekoret. Året som kommer er fullt av spennende oppgaver: Konserter, sosiale treff, kortur mm. Guttekoret er en del av Bragernes kirkes store musikalske virksomhet, og guttene får oppleve å synge i et av våre største kormiljøer. Herrestemmene i guttekoret (fra stemmeskiftet og oppover) deltar også på konserten.

Ensemble Rex ble startet høsten 2020 som et nytt kor av profesjonelt kaliber. Koret er et mannskor der ambisjonen er å være en arena hvor unge mannlige sangere kan videreutvikle seg. Korets medlemmer består i stor grad av sangere under utdanning ved de ulike institusjonene i Norge, som er i ferd med å ta steget til å bli profesjonelle sangere. Ved å ha et spenn fra ferdig utdannede sangere til ungdommer helt ned i 18-årsalderen vil sangere i Ensemble Rex lære av hverandre og gis et støttende miljø der det samtidig stilles høye krav til selvstendig ansvar og effektivt arbeid. Samtlige sangerne i Rex får individuell vokaloppfølging av høyeste kvalitet for å sikre riktig og trygg videreutvikling av stemmen.

Sølvguttene (NRKs guttekor) er et norsk guttekor som ble stiftet av Torstein Grythe i 1940. I 1967 ble koret slått sammen med NRK guttekor og fikk det nåværende navnet «Sølvguttene – NRKs guttekor». Grythe dirigerte koret frem til Fredrik Otterstad tok over i 2004. Koret ble opprinnelig startet som en liten gruppe solister fra Oslo domkor, men ble etter hvert et eget kor. Guttene er i dag et verdenskjent kor som gjør over 150 konserter årlig.