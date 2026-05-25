Verdensfolk er en minoritetsdrevet og tverrfaglig kulturplattform som løfter fram samfunnets kulturmangfold gjennom kunst og kulturformidling året rundt. Organisasjonen fungerer som et knutepunkt for prosjekter som fremmer tilhørighet og mangfold i kulturlivet – ledet av minoritetsperspektiver og med kulturarv som speiler Norges mangfold i sentrum.

𝗘𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹𝘁𝗮𝗸𝗲𝗹𝘀𝗲 𝗼𝗴 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝘂𝗺𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹 𝗶 𝗳𝗷𝗼𝗿 𝗲𝗿 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀𝗸𝗮𝗿𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹 𝘁𝗶𝗹𝗯𝗮𝗸𝗲 – 𝗼𝗴 𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝘂𝘁𝘃𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻 𝗳𝗿𝗮 𝗲́𝗻 𝗱𝗮𝗴 𝘁𝗶𝗹 𝘁𝗼 𝘂𝗸𝗲𝗿 𝗼𝗴 𝗮̊𝗽𝗻𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗯𝗮̊𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘀𝗷𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗷𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹𝘁𝗮𝗸𝗲𝗹𝘀𝗲!

Verdensfolk inviterer dansegrupper, kulturutøvere og tradisjonsbærere i Norge og resten av verden til å sende inn påmelding til Verdenskarneval 2026.

For tredje år på rad samler Verdenskarneval verdensfolk fra hele verden og skaper en unik kulturopplevelse for Oslos befolkning gjennom dans, musikk og folkekultur fra alle verdenshjørner.

𝗢𝗠 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘𝗡𝗦𝗞𝗔𝗥𝗡𝗘𝗩𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲

Verdenskarneval løfter frem Norges og verdens rike folkekultur og dansetradisjoner i hjertet av Oslo. Programmet består av en storslått Verdensfolk-parade, utendørs og innendørs danseforestillinger, konserter, dansekvelder, workshops, panelsamtaler – og mer.

Å𝗥𝗘𝗧𝗦 𝗧𝗘𝗠𝗔: 𝗙𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦𝗦𝗞𝗔𝗣

Årets tema er fellesskap, utforsket gjennom dans, musikk og folkekultur som universelle uttrykk for tilhørighet, identitet og samhandling.

Festivalperiode: 26. mai – 7. juni 2026

Programmet vil bli oppdatert fortløpende

– Verdensfolk-parade: 6. juni 2026 – dagtid

– VerdensFolkeFest: 6. juni – dagtid

– Verdenskarneval Galakonsert: Verdensrøtter: 6. juni – kveldstid.

