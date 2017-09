Øya vurderer dollarkjøp for å sikre bookingbudsjettet

Av

Planleggingen av neste års festivalsommer er i gang. Vurderingene som skal gjøres fram mot endelig programmering av musikkfestivalene handler på langt nær bare om musikk eller om de enkelte bandenes planer — og hvor aktuelle de kommer til å være neste sommer.

De som skal ha amerikanske artister på plakaten må også ha et oppmerksomt øye festet på dollarkursen. Den norske kronen har blitt svekket målt mot amerikanske dollar helt siden oljeprisen falt dramatisk fra over 115 dollar per fat i 2014 til under 40 dollar i 2015. I august 2014 fikk man en dollar for 6,1 kroner. I januar 2016 hadde prisen for dollaren steget til 8,8 kroner, en økning på 44 dollar.

Plutselig mye dyrere

For musikkfestivaler med amerikanske artister på programmet slo kronefallet, eller en økning i prisen for dollar, direkte inn i budsjettene. Ettersom mange internasjonale artister skal ha betalt i amerikanske dollar fører en svakere krone umiddelbart til at et avtalt honorar blir dyrere.

Øyafestivalens pr-sjef Jonas Prangerød nevner valutasvingningene som ett av usikkerhetsmomentene ved å booke utenlandske band.

– Da krona falt kostet amerikanske band plutselig mye mer enn ett eller to år tidligere. Store svingninger i valutakursene er en av mange ytre faktorer som gjør at festivaldrift, spesielt for de som jobber mye med internasjonale artister, medfører stor risiko, sier han.

Ettersom valutaer svinger i forhold til hverandre sitter ikke festivalen stille og håper at flaksen slår inn når honorarene skal betales.

– Vi har lenge kjøpt valuta på mer gunstige tidspunkter, så vi har noen reserver i de valutaene vi bruker mest.

Slår inn i programmet?

– Har den svake krona hatt konkrete effekter på programmet de siste årene?

– Kursen har medført noen ekstra runder med vurderinger i forhold til hva vi får til innenfor budsjettrammene. Når det er sagt, mener vi sjøl at de siste åras programmer har vært meget sterke, sier Prangerød.

Stadig sterkere NOK?

De siste ukene har kronen styrket seg. En dollar kostet 30. august like under åtte kroner. Analytikerne er ikke samstemte med hensyn til hvordan den vil utvikle seg. Flere analyser går likevel i kronas favør.

Dagens Næringsliv omtalte onsdag DNBs nye valutaprognose. Den spår høyere vekst, lavere ledighet, midlertidig høyere inflasjon og økning i oljeprisen. Til sammen innebærer dette i følge banken at kronen gradvis vil styrke seg. I august 2019 vil dollaren ifølge prognosen koste godt under sju kroner.

Når Øya eventuelt skal hamstre dollar, avhenger av en løpende vurdering av markedet. På spørsmål om hvorvidt festivalen er klar til å kjøpe valuta nå, svarer pr-sjefen forsiktig:

– Vi vurderer det nå for tiden, og følger med på prognosene, sier Prangerød.