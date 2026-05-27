Søknadsfristen for Statens kunstnerstipend flyttes

Statens kunstnerstipend flytter fristen til 1. september, slik at kunstnere får raskere svar og bedre forutsigbarhet, skriver utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad.

Dette er et informasjonsinnlegg fra Kulturdirektoratet, av interesse for mange av Ballades lesere. Avsender formidler endringer i støtteordningen og sine synspunkter og refleksjoner rundt det.

Av Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder for Statens kunstnerstipend

Tidligere frist gir raskere svar

Statens kunstnerstipend er en bærebjelke i norsk kunstnerpolitikk, derfor må ordningen også fungere godt for kunstnerne den er til for.

I dag får mange kunstnere svar på søknad om Statens kunstnerstipend sent på våren. Første utbetaling kommer gjerne i mai. Det gjør det vanskelig å planlegge arbeid og økonomi, og deler av stipendåret går i praksis tapt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har besluttet at tidspunktet for søknadsbehandlingen under Statens kunstnerstipend skal flyttes. Derfor flytter vi søknadsfristen fra midten av oktober til 1. september fra i år. En tidligere frist gjør at søknadsbehandlingen kan starte tidligere, og svarene kan komme før.

Bedre forutsigbarhet

Målet er bedre forutsigbarhet. Med raskere svar kan kunstnere ta stipendet i bruk tidligere på året, og planlegge arbeid og økonomi fra starten av et vanlig kalenderår.

Samtidig vet vi at august er en travel måned i kunstfeltet. Mange skriver søknad samtidig som de er på turné, i residens eller i oppstart av nye prosjekter. Det er en reell utfordring. Derfor legger vi vekt på å legge til rette med tydelig informasjon, god veiledning og forutsigbare rammer i god tid før fristen.

Endringen påvirker også komiteer og organisasjoner, som må starte arbeidet tidligere på høsten. Samtidig slipper de at arbeidet strekker seg inn i jul og nyttår. Belastningen blir jevnere fordelt, og kunstnerne får raskere svar. Samlet sett gir endringen flere fordeler enn ulemper.

Den faglige vurderingen ligger fast

Søknadene vurderes fortsatt av fagfeller med relevant kompetanse. Endringen gjelder kun søknadsfrist.

Den nye søknadsfristen er 1. september, og søknadsskjemaet åpner 1. august. Vi oppfordrer alle som vil søke, om å starte arbeidet tidlig.