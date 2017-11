Orchard-sjefen: Vi ble født for å jobbe med indie-utgivelser

Påstanden om at The Orchard driver en fordekt oppkjøpskampanje på vegne av Sony er i følge Brad Nevin en fornærmelse som bunner i en utdatert diskusjon.

Av

The Orchards kjøp av Phonofile i mai i år har skapt bølger i norsk musikkbransje. Mens noen engster seg for at små, norske labler skal miste en viktig medspiller på det digitale musikkmarkedet, advarer andre mot at indie-bransjen uthules av at de store, internasjonale plateselskapene overtar indie-suksesser.

Men The Orchards sjef, Brad Navin, forsikrer om at Phonofiles tjenester skal bestå, at de mindre selskapene ikke blir glemt og at The Orchards globale virksomhet vil åpne nye muligheter for små, norske utgivelser.

– Hva lå bak The Orchards interesse for å kjøpe Phonofile?

– Oppkjøpet gir oss muligheten til å jobbe med enda flere sterke artister og gode, lokale labler. Det gir oss dessuten mulighet for å komme inn i en region og et marked hvor vi ikke er sterke i dag, sier Navin til Ballade.

Dessuten peker han på at Phonofiles digitale løsninger vil bli et viktig tilskudd til The Orchards funksjonalitet.

– Vi er opptatt av den sofistikerte teknologiske plattformen Phonofile har etablert. Etter en analyse av vår og Phonofiles teknologi så vi fordelen i å kombinere de to firmaenes systemer.

Jakter ikke toppselgere

– Dere er jo store og globale. Blir det plass for små, norske utgivelser?

– Vår profil har aldri vært å jakte etter toppselgere. I stedet er vi interessert i å jobbe med levende, lokale artister, og bidra til å få disse ut i markedet.

The Orchards virksomhet spenner bredt over feltet label services med royalty-håndtering, fysisk og digital distribusjon samt YouTube-publisering og synkronisering. I det siste har selskapet beveget seg inn i distribusjon av film og jobber blant annet nå for Joachim Triers film Thelma.

Musikk opptar imidlertid 90 prosent av selskapets virksomhet.

– Vi har ikke vært representert i de nordiske landene. Vi gjør dette (kjøpet av Phonofile, red.anm.) fordi vi vil bidra til at god musikk får muligheten til å ekspandere globalt. Målet vårt er å legge til rette for at labler og artister kommer seg ut og får muligheten til å vokse.

– Kommer dere til å slanke Phonofile? Er det noen deler av virksomheten dere er mindre interessert i?

– Overhodet ikke. Virksomheten vår handler om kundeopplevelsen. Vi skal ikke fjerne noe av det Phonofile tilbyr i dag. Tvert imot. Jeg er overbevist om at vi bare så vidt har skrapt i overflaten når det gjelder de digitale mulighetene musikkbransjen har.

For å kunne utnytte mulighetene enda bedre enn bransjen gjør i dag, mener Navin at man i stedet for å fokusere på enheter og produkter, bør konsentrere seg om å få mer ut av rettigheter. Det handler ikke minst om synkronisering.

– Som stor musikktilbyder har vi etablert en ikke-eksklusiv virksomhet som markedsfører låter på vegne av våre kunder. Blant annet er vi opptatt av å kunne få på plass synkroniseringsprosesser parallelt med utgivelser.

Lang historie

The Orchard ble startet i New York i 1997 som et fysisk distribusjonsselskap for indie-segmentet. Samme år som Phonofile ble opprettet, i 1999, ble Orchard-katalogen lisensiert i mp3-format til to digitale aktører.

Årene som fulgte var preget lansering av nye tjenester, etablering av underkontorer i mange land, ekspandering av kundebasen og kjøp av selskaper. I 2009 var The Orchard i følge Deloitte nummer 66 på listen over de raskest voksende teknologifirmaene i Nord-Amerika. I 2011 startet selskapet håndtering av rettighetshåndtering for kundene.

The Orchard var et globalt musikkselskap da Sony Music ble selskapets eneeier i 2015. Oppkjøp, blant annet av filmrettigheter, har preget selskapet siden. Kjøpet av Phonofile og finetunes fra tyske SendR er bare ett steg i et svært ekspansivt selskaps veksthistorie.

Salg i to runder

Det skapte tilsynelatende lite oppstuss i norsk musikkbransje da Phonofile i fjor ble solgt til det tyske holdingselskapet SendR, i den hensikt å gå i kompaniskap med det tyske distribusjonsselskapet finetunes. Da The Orchard kjøpte Phonofile av SendR i mai i år var reaksjonene sterkere. Flere aktører, blant andre bransjeveteraner som Terje Engen og Erlend Mogård-Larsen har uttrykt skuffelse over at om at verdier skapt i Norge igjen forsvinner ut.

Den internasjonale indie-aktøren Merlin gikk lengst i å karakterisere overtakelsen som et slags ran satt i scene av et av de store, internasjonale plateselskapene, de såkalte majors.

Navin mener at en slik analyse er foreldet.

– Vi er født av indie-bransjen. Vårt mål har vært — og er — å jobbe for uavhengige selskaper (uavhengige av de store musikkselskapene, red.anm.). Der er vi på linje med Merlin. Vår størrelse gjør oss bedre i stand til å gjøre en god jobb, og det gjør vi, selv om noen prøver å fornærme oss ved å kalle oss fake. Jeg mener at argumentasjonen til Merlin rett og slett er foreldet. Det er en ti år gammel diskusjon.

Hvor knirkefritt?

Knirckefritt er et mellomstort norsk indie-selskap med tre ansatte og to på deltid. Torstein Haavorsen forteller at management er hovedaktiviteten, men at selskapet også er eget label og samtidig forvalter fem andre labler innenfor sjangeren urban/hiphop.

Knirckefritt jobber blant annet for artister som Admiral P, Jaa9&OnklP, Joddski og Anders Tjore.

Under årets Øyafestival fikk Haavorsen muligheten til å møte Tom Wheeley, The Orchards nestsjef.

– Jeg ville diskutere alt fra fysisk distribusjon i utlandet, tilgang på Sonys digitale verktøy nærstående rettigheter (framføring og kringkasting, red.anm.).

Siden har Haavorsen rukket å ha i alt seks møter med representanter for den nye Phonofile-eieren. Og han ser lyst på mulighetene, særlig når det gjelder arbeidet ute.

En av flere utfordringer har vært å drive in royalties etter at artisten Nico D fikk en nummer 1-hit på Jamaica.

– Vi har hatt nok med å rense ut ikke-klarerte versjoner av låta, men har ikke fått tak i en krone i royalties. Vi har ikke kunnet få hjelp her i Norge til nå, men The Orchard sier de har et system på dette som kan hjelpe oss.

Et annet tema som opptar Haavorsen er knyttet til prising av fysiske formater. Når Knirckefritt gjør avtale om fysisk distribusjon i andre land må først plater sendes fra Norge. Fordi avtalene hindrer selskapet i å gjøre egne avtaler med andre for distribusjon her hjemme må plater som skal til butikker her først sendes ut og så importeres inn igjen. Det blir dyrt.

– Vi har opplevd at våre cd-er kommer opp i 250 kroner per eksemplar i norske butikker, og det nytter jo ikke. Heldigvis tar The Orchard hensyn til dette når de skal distribuere fysisk, sier Haavorsen.

Haavorsen sier at han har “god magefølelse” for hva Knirckefritt kan få ut av arbeidet med Phonofile etter at The Orchard kom inn i bildet.



