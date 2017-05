Åndsverkloven utsettes

Av

Behandlingen av åndsverkloven er utsatt til etter valget. Årsakene er i følge saksordfører Arild Grande (Ap) flere:

– Det har kommet svært sterke reaksjoner på regjeringens forslag til ny lov. Det har vært en rotete håndtering av kulturministeren. Og det vi sto igjen med, er en lov som har en slagside i disfavør rettighetshavere, sier Grande til Ballade.

Han trekker også frem at det har kommet mange innspill både før og under høringen i Stortinget for knappe to uker siden, som komitéen gjerne vil behandle på en skikkelig måte.

– Vi vil ha en lov som både tar vare på rettighetshavere, samtidig som den legger til rette for investeringer i nytt norsk innhold. For å sikre at vi får den behandlingen en slik viktig lov fortjener, ble vi enige i dag om at saken bør utsettes til etter valget.

Beslutningen om å utsette behandlingen var enstemmig i komitéen.

– Var det noe som var særlig utslagsgivende for utsettelsen?

– Det var for det første opptakten til komitébehandlingen som var preget av sterke reaksjoner, og rot fra statsrådens side. Vi så også at alle kunstnerorganisasjonene samlet seg i et svært tydelig innspill på en rekke paragrafer. Vi ønsker at balansen skal bli bedre i hele loven. Dette ble vanskelig å oppnå på bare en ukes behandlingstid. I sum synes vi det derfor det var riktig å utsette behandlingen.

Kritiske både før og under høring

Med rot mener Grande for eksempel paragrafen som ble trukket etter protester fra artister, kunstnere og andre opphaverorganisasjoner. Fjerningen av paragrafen medførte merarbeid for komiteen og det ble reist tvil om det også var andre deler av loven som var hva han kaller lite fundert.

– Vi var svært kritisk til proposisjonens innhold og statsrådens handlemåte før og under høringen i Stortinget. Nå vil ny statsråd og nytt flertall bestemme den videre veien for åndsverkloven.

Forslaget til ny åndsverklov ble lagt frem for Stortinget 4. april. Høringen for Stortinget ble holdt 9. mai. Innstillingen fra komitéen skulle etter planen vært klar 1. juni.