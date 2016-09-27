Stein Høyer gjenvalgt som president i Norges Korforbund

27.09.2016
- Red.

På landsmøtet i helgen ble det også vedtatt å satse på kompetanseutvikling for dirigenter, styrke rekrutteringen og legge spesielt til rette for seniorkor.

Norges Korforbund avholdt i helgen sitt 16. landsmøte. Forbundet har hatt en vekst i medlemstallet på 500 personer siden nyttår. Det var i følge pressemeldingen derfor optimisme og framtidstro som preget de 62 delegatene på landsmøtet.

Det ble laget frem en ny handlingsplan. I denne er kompetanseutvikling for dirigenter et strategisk satsingsområde. Korforbundet vil også legge vekt på å skape læringsarenaer for kor og bidra til å styrke rekrutteringen til kor i Norge.

Landsmøtet vedtok også å legge spesielt til rette for seniorkor og pensjonistkor. Dette blir gjort i form av lavere medlemskontingent og egne tilbud for kor i dette segmentet.

Gjenvalgt ledelse

Stein Høyer og Per Arthur Christensen ble gjenvalgt som henholdsvis president og visepresident.

Det nye sentralstyret består for øvrig av:

Tom Gunnar Ask, styremedlem, Norges Korforbund Troms

Kirsten Olsen, styremedlem, Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Anne-Grethe Klaussen​, styremedlem, Norges Korforbund Vestfold-Telemark

Elias Blichfeldt Mørk, styremedlem, Norges Korforbund Hordaland

Elin Persson, leder for musikkfaglig råd, Norges Korforbund Nordmøre

Trond Håskjold, 1. varamedlem, Norges Korforbund Sør-Trøndelag

Beate Styri, 2. vara​medlem, Norges Korforbund Oslo-Akershus

Torunn Myhre, 3. varamedlem, Norges Korforbund Østerdalen​

– De siste årene har vi skapt et bedre tilbud til korene og dette har gitt økning i medlemstallet, sier president i Korforbundet, Stein Høyer i pressemeldingen.

Han trekker også fram samarbeidet som har blitt utviklet mellom kororganisasjonene og mellom musikkorganisasjonene.

Forbundet har 29 500 medlemmer fordelt på 990 kor og 24 distriktsledd.

KorlandsmøteNKFNorges KorforbundStein Høyer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Koralliansen etter undertegnelse av avtalen Foto: Ung i Kor

Kor-Noreg samla i Koralliansen

Kororganisasjonane og dirigentorganisasjonen FONOKO underteikna mandag ein samarbeidsavtale. Samarbeidsforumet representerer til saman 66 000 medlem.

Tove Ramlo Ystad

Tove Ramlo-Ystad ansatt som musikksjef i Norges Korforbund

Stillingen er nyopprettet for å styrke den musikalske satsingen i forbundet.

Pust er et av korene som har blitt tildelt støtte Foto: Johs Bøe

Produksjons- og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå er fordelt

21 ensembler ble tildelt støtte.

Utsnitt av forsiden på «Fleirstemt – Strategi for korutvikling i Noreg»

Regjeringens nye korplan klar

Vil gi støtte til dirigentutvikling og videreføre eksisterende satsinger på amatørkor. Koralliansen er positive til strategiplanen, men også bekymret for...

Det nye sentralstyret i Norges Korforbund Foto: Norges Korforbund

Nytt styre i Norges korforbund

Stein Høyer ble gjenvalgt som forbundets president, Beate Styri ny visepresident.

Musikk og skalle – Malling

Tons of Art: Sverre Malling er årets festivalkunstner på rockefestivalen Tons of Rock

Billedkunstner Sverre Malling er festivalkunstner under Tons of Rock. Her forteller han om hva musikken betyr i det visuelle arbeidet...

Kitchen Orchestra spiller overraskende greier på festival i hjembyen Stavanger

Kobler seg på i Stavanger

Hvordan skal musikeren opptre overfor de andre under konserten? Egne instrukskort følger med når lokale musikere møter internasjonale komponister under...

Åse Kleveland spilte i Lagunen til Blå fredag ettermiddag.

Støttekonsert for jordskjelvofre

Riksscenen og Norsk Folkehjelp samarbeider om innsamling til de jordskjelvrammede, og arrangerer en storstilt konsert torsdag 16. februar med en...