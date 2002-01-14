Verdens Ungdomskor 2002 til Canada

Verdens Ungdomkor 2002 skal samles i Canda neste sommer. Koret vil bestå av nærmere hundre sangere fra hele verden, og skal opptre i bl.a. USA og Canada. Nå søker Musikk Og Ungdom etter unge norske sangere, men fristen for påmelding er allerede 15. januar.

— Ved å søke om opptak i Verdens Ungdomskor har du muligheten til å synge sammen med andre dyktige unge sangere fra alle verdens kanter, heter det på nyhetssidene til Musikk.no i dag. – Dersom du blir plukket ut til å delta, får du en opplevelse for livet.

Verdens Ungdomskor 2002, som har den engelske forkortelsen WYC 2002, vil bestå av i alt 96 dyktige sangere fra hele verden, under ledelse av dirigent Tonu Kaljuste fra Estland. Koret skal samles i Canada 17. juli – 12. august, med etterfølgende turné i Canada og Minnesota i forbindelse med the Sixth World symposium of Choral Music i Minneapolis. Repertoaret vil bestå av øst-europeisk samtidsmusikk.

Søkerne må være i alderen 17 – 26, ha meget god stemme og ikke ha problemer med å lese fra bladet. I tillegg må man beherske engelsk, siden all instruksjon foregår på dette språket.

Søknadsfrist er som nevnt alt 15. januar 2002. Ferdig utfylt søknadsskjema skal i tillegg inneholde utfylt kontrakt (declaration of participation), engelskspråklig CV over utdannelse og korerfaring, to passbilder, samt en 20-linjers tekst på engelsk om hvorfor du ønsker å delta i Verdens Ungdomskor.

Audition vil bli satt opp i februar i Oslo – og om mulig også andre steder i landet. Audition består av bladsang, stemmeprøve, obligatorisk utdrag fra Francis Poulencs «Messe en Sol Majeur», samt en innstudert arie/lieder etter eget valg. Husk å sende inn notene på eventuelt pianoakkompagnement i forveien.

Etter endt audition går Musikk og Ungdom gjennom de innkomne søknadene. Maksimalt 12 søknader blir videresendt til Namur i Belgia innen 28. februar 2002. En internasjonal jury vurderer deretter søknader med de innsendte taper/CDer i slutten av mars.

Dersom du blir en av korets sangere, dekker Musikk og Ungdom normalt din reise fra Norge til Canada med retur fra Minesota. Du må imidlertid påregne en egenandel når det gjelder denne reisen. Størrelsen på egenandelen vil først bli fastsatt når vi vet antallet på norske musikere som blir plukket ut og størrelsen på aktivitetstilskuddet som Musikk og Ungdom får i 2002. Øvrige utgifter vil ellers bli dekket av organisasjonsapparatet. Lommepenger og private utgifter må dekkes av den enkelte.

Informasjon og søknadspapirer fås ved henvendelse til Kristin Orestad Clementz, Musikk og Ungdom, Tollbugt. 28, 0157 Oslo, telefon 22 42 45 50. Hjemmesidene til den norske utgaven av Jeunesses Musicales finner du her.