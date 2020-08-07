Komponist, kritiker og kommentator Synne Skouen mottok Musikkforleggernes ærespris 27. februar

(Foto: Akam1k3)

Synne Skouen 70 år

07.08.2020
Guro Kleveland

GRATULERER MED DAGEN!

Lørdag 8. august fyller komponist, kommentator og kritiker Synne Skouen 70 år. Skouen har vært en sentral røst, kunstner og kulturpersonlighet i norsk kulturliv i hele fem tiår.

1970-tallet startet med fire års komposisjonsutdanning i Wien, etterfulgt av diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole (NMH). I 1976 ble Synne Skouen uteksaminert fra NMH som den første kvinnelige komponisten.

I en periode var musikkritikk og journalistikk hovedveien for Skouen, som var en av grunnleggerne og den første redaktøren av herværende tidsskrift, Ballade, fra 1979 til 1986. Hun ble kulturkanalen NRK P2s første musikksjef i 1993, og gikk over i stillingen som kultursjef samme sted da NRKs store satsing på en kulturavdeling ble realisert (1999-2001). Fra 2002 til 2006 var Skouen også leder av Norsk Komponistforening.

Gjennom alle tiårene har Skouen jobbet med å komponere ny musikk. Hun har skrevet en lang rekke verk; kammermusikk, orkesterverk og musikkdramatiske verk for film og TV. I 2018 inngikk Skouen avtale med Den Norske Opera & Ballet om en ny opera, som vil ha premiere i 2022.

Ballade kommer til å publisere et lengre intervju med jubilant Synne Skouen i forbindelse med en av markeringene og feiringene av hennes 70-årsdag om en liten stund. Denne lille hilsenen er ment for å sende et stort og hjertelig gratulerer fra Ballade, og vi legger ved et gjensyn med intervjuet vi gjorde i forbindelse med æresprisen Synne Skouen mottok fra Musikkforleggerne 27. februar i år.

GRATULERER MED DAGEN, Synne Skouen!

Synne Skouen og artisten og produsenten Tix, kjent blant annet for russelåtene han har laget. Bildet er tatt under Musikkforleggerprisen i februar i år, da Skouen fikk æresprisen (Foto: Torkjell Hovland)

Komponist Synne Skouen mottok Musikkforleggernes ærespris onsdag kveld

Musikkforleggerprisen: – Ein enorm anerkjennelse

Langbord med kvite dukar fylte Marmorsalen på Sentralen i går, då Musikkforleggerprisen skulle delast ut. – Dette er jo eigentleg...

Komponist Synne Skouen fikk æresprisen under Musikkforleggerprisen

Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 4: Synne Skouen

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen...

Synne Skouen

Kanskje det er på tide å brøle litt?

Kulturorganisasjonene virker mer lydige vis à vis makta i dag enn på syttitallet og Kunstneraksjonens tid, sa Synne Skouen under...

Filmskaper og aktivist Deeyah Khan er med i et webinar i regi av UD tirsdag under Fri Kunst uka. Her fra paneldebatt hos UN Human Rights Council i 2014 om å synliggjøre og beskytte sivilsamfunnet

Fri Kunst: – Vi må bruke den friheten vi har

I dag starter Fri Kunst, en ukes markering av kunstnerisk ytringsfrihet. – Stadig flere kunstnere, også i Norge, utsettes for...

Larkin Poe: Søstrene imponerte publikum på helgas Notodden Bluesfestival

Nye grep redder bluesfestivalen

Årets nysatsing på Notodden trakk gjennomsnittsalderen ned. Festivallederen hørte på folket og sikret festivalens fremtid.

Fra en av Eide kulturforums forestillinger i Fjæreheia, Grimstad.

Frifond på ville veier?

Departementet har full tillit til et system som innebærer at Norsk musikkråd skal behandle klager mot seg selv. Da er...