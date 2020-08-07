Lørdag 8. august fyller komponist, kommentator og kritiker Synne Skouen 70 år. Skouen har vært en sentral røst, kunstner og kulturpersonlighet i norsk kulturliv i hele fem tiår.

1970-tallet startet med fire års komposisjonsutdanning i Wien, etterfulgt av diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole (NMH). I 1976 ble Synne Skouen uteksaminert fra NMH som den første kvinnelige komponisten.

I en periode var musikkritikk og journalistikk hovedveien for Skouen, som var en av grunnleggerne og den første redaktøren av herværende tidsskrift, Ballade, fra 1979 til 1986. Hun ble kulturkanalen NRK P2s første musikksjef i 1993, og gikk over i stillingen som kultursjef samme sted da NRKs store satsing på en kulturavdeling ble realisert (1999-2001). Fra 2002 til 2006 var Skouen også leder av Norsk Komponistforening.

Gjennom alle tiårene har Skouen jobbet med å komponere ny musikk. Hun har skrevet en lang rekke verk; kammermusikk, orkesterverk og musikkdramatiske verk for film og TV. I 2018 inngikk Skouen avtale med Den Norske Opera & Ballet om en ny opera, som vil ha premiere i 2022.

Ballade kommer til å publisere et lengre intervju med jubilant Synne Skouen i forbindelse med en av markeringene og feiringene av hennes 70-årsdag om en liten stund. Denne lille hilsenen er ment for å sende et stort og hjertelig gratulerer fra Ballade, og vi legger ved et gjensyn med intervjuet vi gjorde i forbindelse med æresprisen Synne Skouen mottok fra Musikkforleggerne 27. februar i år.

GRATULERER MED DAGEN, Synne Skouen!