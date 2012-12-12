Støy i tolvte time

Markerer 12.12.12 kl. 12 med støyspetakkel på Betong.

For de numerologisk anlagte er dagen i dag ikke helt som andre dager — det er nemlig 12.12.12. Anledningen skal ikke gå forbi i stillhet, men heller markeres med støy, og det er Norwegian Noise Orchestra og Dans for voksne som har invitert.

Orkesteret er av det åpne slaget, og består av alle som vil være med. Per i går var det 59 påmeldte musikere, men det understrekes at det også går an å komme til, eller etter, konsertstart, og bli med. Orkesteret har tidligere gitt ut tre plater, og konserten i dag skal også spilles inn og gis ut, på 12 CDer.

Konserten går av stabelen i dag kl. 12, i kjelleren på Chateau Neuf i Oslo, og er et samarbeid med Radio Nova. Fri entre.