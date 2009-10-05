Quart overende

Festivalsjef Arild Buli gir opp.

Mandag ettermiddag måøter Arild Buli i tingretten i Kristiansand hvor det venter et krav fra de ansatte på rundt tre millioner kroner. Totalt vil det ligge et krav i boet på rundt 15 millioner kroner.

Arild Buli sier til TV2 at han ikke har pengene og at han vil godta at Quart Event og Quart Service slås konkurs. Han sier det ble for vanskelig å skaffe til veie pengene som var nødvendig for fortsatt drift av Quartfestivalen.

– Tiden ble for knapp og dessverre må derfor to av Quartselskapene, Quart Event og Quart Service, slås konkurs, sier Buli.

– Jeg fikk senest i dag endelig nei fra en potensiell investor, sier Buli, opplyser TV2.

Selv om to av datterselskapene i Quart blir slått konkurs i dag, vil Buli og holdingselskapet Quart Holding ha navnerettighetene til Quart.

Gitaristen Slash var en av stjernene under årets Quart.