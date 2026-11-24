Årets Prøysenpriser ble delt ut under konserten «Prøysen tel by’n» i Kulturkirken Jakob i Oslo mandag kveld.

Alf Prøysens ærespris ble delt ut av stortingspresident Masud Gharahkhani, og gikk til Mari Boine.

«Hennes engasjement for å løfte, synliggjøre og modernisere samisk kultur og musikk har åpenbart vært uvurderlig. Sånn sett kan man også dra linjer mellom Prøysen og Boine, fordi begge to på mange måter løftet noe som i manges øyne var ansett som lavkultur til høykultur,» sa juryen om kunstneren som omtales som en pioner innenfor musikkfeltet, som sanger, musiker, aktivist og kulturelt ikon.

Prøysenprisen ble delt ut av låtskriver og artist Stein Torleif Bjella, og gikk til Honningbarna. «Bandets tekster tar ofte utgangspunkt i samfunnet rundt oss. De tematiserer makt, motstand, fellesskap og menneskelige erfaringer, og har en tydelig samfunnskritisk brodd,» sa juryen om Honningbarnas tekster.

Ballade har vist flere av Honningbarnas prisvinnende musikkvideoer i vår spalte Ballade video, se dem for eksempel her og her.

Teskjekjerringprisen ble delt ut av Heidi Marie Vestrheim til forfatter og illustratør Marianne Gretteberg Engedal, aka Skinkeape.

Prøysenprisene deles ut årlig, og det er Norsk Viseforum, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Prøysenhuset og NOPA som står bak dem.

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