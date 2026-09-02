Lindemanprisene Edle Stray Pedersen og Victoria Randem

Dirigent Edle Stray-Pedersen og sopran Victoria Randem.(Foto: Lindemans legat/Knut Utler)

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Årets Lindemanpriser til dirigent Edle Stray-Pedersen og sopran Victoria Randem

Publisert
02.09.2026 11:00
Skrevet av
- Red.Guro Kleveland

Stray-Pedersen har utmerket seg som leder og dirigent for flere barnekor. Hun gir De unges pris til sopranen Victoria Randem.

– Med sin enorme drivkraft og store arbeidskapasitet har Edle Stray-Pedersen lagt ned et betydelig engasjement for sang og opera for barn og unge, med store ringvirkninger i norsk musikkliv, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu, om prisvinneren.

Edle Stray Pedersen

– Jeg er stolt og beæret, sier dirigenten i Operaens barnekor og Trefoldighet pikekor om tildelingen av Lindemanprisen. Som vinner av Lindemanprisen avgjør Edle Stray-Pedersen hvem som skal få De unges pris, og hun har pekt ut den markante sopranen Victoria Randem. (Foto: Lindemans Legat / Knut Utler)

Edle Stray-Pedersen (f. 1964) har utmerket seg som leder og dirigent for flere barnekor. I 2002 var hun med på å etablere Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett, i dag et prisbelønt kor som teller 70-80 barn fra 5 til 18 år. Koret er blitt en viktig kunstnerisk brikke i Operaens produksjoner, og har fått strategisk betydning for rekruttering, kompetansebygging og utvikling av operafeltet.

Les også intervju med Edle Stray-Pedersen på hjemmesidene til Lindemanprisen.

De Unges Lindemanpris går til sopranen Victoria Randem.

Victoria Randem 2 Foto Lindemans Legat Knut Utler

Norsk-nicaraguanske Victoria Randem har etablert seg som en av de mest markante stemmene i sin generasjon. Hun har sunget ved blant annet Staatsoper Unter den Linden, Bayerische Staatsoper og Bayreuth Festspiele. Hun har mottatt Ingrid Bjoner-prisen, Kirsten Flagstad-prisen, Heddaprisen og Den Norske Solistprisen 2025. Denne høsten er hun Mimi i Puccinis La bohème ved Den Norske Opera & Ballett. (Foto: Lindemans Legat / Knut Utler)

Som barn var hun del av Operaens barnekor, men 31-åringen har for lengst gjort seg sterkt bemerket på operascener rundt om i verden. Denne høsten har hun rollen som Mimi i Den Norske Operas oppsetning av La bohème.

Det er vinneren av Lindemanprisen som avgjør hvem som skal få de unges pris.

– Victoria Randem er en god og verdig prismottaker, sier Edle Stray-Pedersen om sitt valg. – Hun er en fantastisk sopran, og hun er velutdannet og ambisiøs, utdyper den erfarne dirigenten og korlederen.

Lindemanprisen har vært delt ut siden 1978, og regnes som en av musikk-Norges mest prestisjefylte priser. Prisvinneren får 200 000 kroner, mottakeren av De unges pris får 75 000 kroner.

Lindemanprisene deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 16. oktober.

De unges LindemanprisEdle Stray-PedersenEinar SolbuLindemanprisenLindemans legatViktoria Randem

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