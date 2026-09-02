Årets Lindemanpriser til dirigent Edle Stray-Pedersen og sopran Victoria Randem

Stray-Pedersen har utmerket seg som leder og dirigent for flere barnekor. Hun gir De unges pris til sopranen Victoria Randem.

– Med sin enorme drivkraft og store arbeidskapasitet har Edle Stray-Pedersen lagt ned et betydelig engasjement for sang og opera for barn og unge, med store ringvirkninger i norsk musikkliv, sier styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu, om prisvinneren.

Edle Stray-Pedersen (f. 1964) har utmerket seg som leder og dirigent for flere barnekor. I 2002 var hun med på å etablere Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett, i dag et prisbelønt kor som teller 70-80 barn fra 5 til 18 år. Koret er blitt en viktig kunstnerisk brikke i Operaens produksjoner, og har fått strategisk betydning for rekruttering, kompetansebygging og utvikling av operafeltet.

Les også intervju med Edle Stray-Pedersen på hjemmesidene til Lindemanprisen.

De Unges Lindemanpris går til sopranen Victoria Randem.

Som barn var hun del av Operaens barnekor, men 31-åringen har for lengst gjort seg sterkt bemerket på operascener rundt om i verden. Denne høsten har hun rollen som Mimi i Den Norske Operas oppsetning av La bohème.

Det er vinneren av Lindemanprisen som avgjør hvem som skal få de unges pris.

– Victoria Randem er en god og verdig prismottaker, sier Edle Stray-Pedersen om sitt valg. – Hun er en fantastisk sopran, og hun er velutdannet og ambisiøs, utdyper den erfarne dirigenten og korlederen.

Lindemanprisen har vært delt ut siden 1978, og regnes som en av musikk-Norges mest prestisjefylte priser. Prisvinneren får 200 000 kroner, mottakeren av De unges pris får 75 000 kroner.

Lindemanprisene deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 16. oktober.