Populærmusikk

Susannas egen Sonata

Publisert
24.10.2011
Skrevet av
Linn Carin Dirdal

Susanna K. Wallumrød, kjent fra blant annet Susanna and the Magical Orchestra, starter sin egen digitale label.

SusannaSonata skal Wallumrød gi ut singler og samlinger med egenprodusert materiale, samt tolkninger av andres. Debututgivelsen slippes 1. november, og er en versjon av Roy Harpers ’Twelve Hours of Sunset’ i forbindelse med Harpers 70-års feiring i Royal Festival Hall i London samme uke.

SusannaSonata, som eies og drives av Wallumrød, bunner ut i et behov om å kunne forvalte egen backkatalog, og samtidig ha mulighet til å gi ut musikk som ikke passer i albumformat.

– Siden platedebuten min i 2004, har virksomheten min ekspandert gjennom utgivelser i eget navn, og prosjekter med Jenny Hval, Ensemble neoN og Bonnie ‘Prince’ Billy. Musikken som skal utgis på SusannaSonata kommer til å være min musikk, eller mine tolkninger av andres låter, sier Wallumrød, og legger til at det også vil være rom for demoer og andre kuriositeter.

Ingen platedirektør
Wallumrød har valgt å satse digitalt, ettersom hun hovedsakelig kommer til å gi ut enkeltlåter på sin nye label. Hun forklarer beslutningen med at det ikke lenger finnes et økonomisk grunnlag for fysiske singler.

– Jeg ser ingen grunn til å starte med CD-utgivelser i tillegg. Det er for omfattende, og krever en større investering. Om jeg skal kunne fortsette å lage musikk og utøve den, kan jeg ikke bli fulltids platedirektør.

Avhengig undergrunn
Wallumrød har tidligere gitt ut flere album på selskapet Rune Grammofon. Dette samarbeidet vil fortsette, med nytt album i 2012.

– Så lenge de fysiske formatene fortsatt selger, ser jeg ingen grunn til å ikke fortsette samarbeidet med Rune. Jeg håper jo ikke at salget av de fysiske produktene tar slutt med det første. Det har vist seg å være vanskelig å spå om framtiden, men jeg ønsker uansett å la musikken min være tilgjengelig digitalt og fysisk så langt det lar seg gjøre.

Er kontroll over egen musikk motivasjonen for initiativet?

– Jeg opplever det som en god ting for min musikk å holde meg nært inntil de businessaktige aspektene ved virksomheten. Når det er sagt, har jeg ingenting imot store plateselskaper som har muligheten til å gjøre betydelig investeringer i en eller flere utgivelser. Det er noe av det som er trist med forandringene som har skjedd gjennom fildeling, og store inntektstap i platebransjen. Alle vi som holder på i undergrunnen er avhengige av at det faktisk eksisterer en kommersielt levedyktig bransje.

Relaterte saker

Tonsatt Hofmo

Gunvor Hofmo regnes som en av Norges mest betydningsfulle lyrikere. På albumet «Jeg vil hjem til menneskene» (slippes 18. mars)...

Tony Harrison og Sigurd Slåttebrekk

Gamle sanger om igjen

Det er ofte bedre å spørre hva man kan, heller enn hva man skal. Tre nye utgivelser tester ut alternative...

Susanna K. Wallumrød

Unaturlig skille

INNLEGG: Skillet mellom innland og utland i den nye støtteordningen vil skape unødvendig merarbeid for musikere, skriver Susanna K. Wallumrød.

Illustrasjon platespiller sv/h

Trenger ny forretningsmodell

KRONIKK: Vi vil ikke ta internett fra dere. Men vi vil gjerne ha betalt for musikken vi lager, skriver Susanna...

Susanna Wallumrød

Trives i eget selskap

I eget label har Susanna Wallumrød funnet balansen mellom kunst og kommers, men er ikke sikker på om hun vil...

Flere saker

Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen: – Min historjá lea ráigánan rátnu

Elina Waage Mikalsen guorahallá historjjá jietnabáruid bokte, ja lea dahkan áhkus boares suohppunstuolus čuojanasa.

Lindvall, Wallumrød, Tanaka opnar musikalske univers i og rundt pianoet som ein skulle tru var umogleg.

Desse tre spelar piano så hjernen lurer oss – Wallumrød opnar nye univers i instrumentet

Det umoglege pianoet. Christian Wallumrød er her igjen, på ei av hans sterkaste plater. Som igjen er kobla til tre...

Stillbilde fra Neon Vokals musikkvideo til sangen «Soajit»

Ballade Video XXXX: Flammer i blodet og alle hjerters dag

Blodfersk video med Ulver. Og flotte bidrag fra Neon Vokal, Trond Haugmark, Jimmy Smash, Sophía, Tove Bøygard og Tom Roger...