Susannas egen Sonata

Susanna K. Wallumrød, kjent fra blant annet Susanna and the Magical Orchestra, starter sin egen digitale label.

På SusannaSonata skal Wallumrød gi ut singler og samlinger med egenprodusert materiale, samt tolkninger av andres. Debututgivelsen slippes 1. november, og er en versjon av Roy Harpers ’Twelve Hours of Sunset’ i forbindelse med Harpers 70-års feiring i Royal Festival Hall i London samme uke.

SusannaSonata, som eies og drives av Wallumrød, bunner ut i et behov om å kunne forvalte egen backkatalog, og samtidig ha mulighet til å gi ut musikk som ikke passer i albumformat.

– Siden platedebuten min i 2004, har virksomheten min ekspandert gjennom utgivelser i eget navn, og prosjekter med Jenny Hval, Ensemble neoN og Bonnie ‘Prince’ Billy. Musikken som skal utgis på SusannaSonata kommer til å være min musikk, eller mine tolkninger av andres låter, sier Wallumrød, og legger til at det også vil være rom for demoer og andre kuriositeter.

Ingen platedirektør

Wallumrød har valgt å satse digitalt, ettersom hun hovedsakelig kommer til å gi ut enkeltlåter på sin nye label. Hun forklarer beslutningen med at det ikke lenger finnes et økonomisk grunnlag for fysiske singler.

– Jeg ser ingen grunn til å starte med CD-utgivelser i tillegg. Det er for omfattende, og krever en større investering. Om jeg skal kunne fortsette å lage musikk og utøve den, kan jeg ikke bli fulltids platedirektør.

Avhengig undergrunn

Wallumrød har tidligere gitt ut flere album på selskapet Rune Grammofon. Dette samarbeidet vil fortsette, med nytt album i 2012.

– Så lenge de fysiske formatene fortsatt selger, ser jeg ingen grunn til å ikke fortsette samarbeidet med Rune. Jeg håper jo ikke at salget av de fysiske produktene tar slutt med det første. Det har vist seg å være vanskelig å spå om framtiden, men jeg ønsker uansett å la musikken min være tilgjengelig digitalt og fysisk så langt det lar seg gjøre.

– Er kontroll over egen musikk motivasjonen for initiativet?

– Jeg opplever det som en god ting for min musikk å holde meg nært inntil de businessaktige aspektene ved virksomheten. Når det er sagt, har jeg ingenting imot store plateselskaper som har muligheten til å gjøre betydelig investeringer i en eller flere utgivelser. Det er noe av det som er trist med forandringene som har skjedd gjennom fildeling, og store inntektstap i platebransjen. Alle vi som holder på i undergrunnen er avhengige av at det faktisk eksisterer en kommersielt levedyktig bransje.