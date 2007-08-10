Øya: Festivaltips for de to siste dagene

Ballades guide til Øyafestivalen går inn i siste fase. Vi har vurdert festivalens to siste dager og presenterer her noen veiledende forslag til gode musikkopplevelser litt på siden av de mest opplagte navnene. Dagens øyatips er…

Av Bjørn Hammershaug

1. Devendra Banhart

Hvorfor:

Festivalens potensielle høydepunkt (sammen med Boredoms), og et naturlig valg på denne listen selv om han spiller på storscenen. Devendra Banhart er en knutepunktartist innen den amerikanske nyfolken. Texaneren har siden debuten i 2003 utviklet seg fra å være en introvert freakfolker til en kosmisk hippie-høvding, og har i dag status som hipsterdude #1. Det er ikke bare grunnet sitt vinnende vesen, men også fordi musikken knytter bånd mellom Grateful Dead og Caetano Veloso, Marc Bolan og Trollmannen fra Oz. Hell’s Angels møter Jesus Kristus på Engascenen.

Hvor: Enga, fredag

Når: 16:45

2. Battles

Hvorfor:

”Mirrored” er blant årets beste plater, og ryktene går om at Battles er enda livligere på scenen. Da er det duket for en konsert med både kirurgisk presisjon og soniske angrep fra New York. Medlemmene har tidligere spilt i blant annet Helmet og Don Caballero, og sted derimellom har Battles etablert seg med sin groovy form for electro og rock.

Hvor: Vika, fredag

Når: 17:25

3. The Besnard Lakes

Hvorfor:

Storslagent og drømmende fra Canada: The Besnard Lakes høres ut som Beach Boys live fra Twin Peaks eller My Morning Jacket i shoegaze-humør. Deres andre plate kom ut for en kort tid tilbake. …”Are the Dark Horse” er en mer enn lovende søknad om en uforglemmelig konsert.

Hvor: Vika, lørdag

Når: 17:20

4. Bladed

Hvorfor:

Anita Kaasbøl (vokal/elektronikk) og Stian Westerhus (gitar/elektronikk), eller ”PJ Harvey og Jim O’Rourkes uekte barn» spiller rock uten kompromisser, med elementer av noise og impro. Dessuten er de ganske fabelaktige live.

Hvor: Teltet, lørdag

Når: 15:00, 20:00

5. Salvatore

Hvorfor:

Oslo-kollektivet har spilt på Øya tidligere, og er i sitt tiende år bedre enn noensinne. Salvatore har aldri fått den anerkjennelsen de helt fortjener. Deres siste plate ”Days of Rage” ruver i en katalog som ingen andre norske band kan matche, men bandet lever til fulle ut sine fantasier på scenen.

Hvor: Vika, lørdag

Når: 22:20

6. Dans for Voksne: DEL

Hvorfor:

Ganske enkelt fordi DEL er tøffere enn toget. Den suspekte trioen Kjell Runar «Killer» Jenssen, Lasse Marhaug og Per Gisle Galåen mekker støyrock mer overbevisende enn de fleste andre.

Hvor: Teltet, lørdag

Når: 19:00

7. ØyaNatt/Kosmische: Rhys Chatham og Crazy River

Hvorfor:

Om noen fortjener betegnelsen ”levende legende” så er det denne amerikanske komponisten. Han er en av foregangsartistene innen moderne minimalisme, no-wave og avantgarde-scenen i New York. Chatham kan knyttes opp til navn som Glenn Branca, Sonic Youth og Swans – i det hele tatt alt som kan krype og gå av moderne musifanter. I 2005 presenterte han verket ”A Crimson Grail” for 400 gitarer. På Øya skal han fremføre ”Guitar Trio” med en gjeng utvalgte norske gitarister. Få også med Crazy River, soloprosjektet til festivalens ”artist in residence”, Per Gisle Galåen.

Hvor: Blå, fredag

Når: 23:00