Dagens fem Øyatips

FESTIVAL: Øyafestivalen starter i dag. Programmet er ganske omfattende og inkluderer en rekke artister som ikke nødvendigvis er like godt kjent for alle. Ballade har plukket ut fem artister litt på utsiden av de mest kjente, men som vi mener det bør være lurt å få med seg. Dagens Øyatips er…

Av Bjørn Hammershaug

1. Boredoms

Hvorfor:

Legendarisk japansk band som har holdt det gående i drøyt 20 år. Sentrale medlemmer er Yoshimi P-We og Yamantaka Eye. Har siden oppstarten utviklet seg fra å være et eksperimentelt støy/no wave-band til å omfatte en rekke uttrykk; psykedelia, impro, space rock, krautrock og avantgarde er alle betegnelser som naturlig kan heftes ved disse banebryterne. Flaming Lips, Sonic Youth og Pavement tilhører fankretsen, og det er ikke uten grunn. Boredoms har fått den tvilsomme ære å spille veldig tidlig i festivalen, men det bør virke som en oppfordring til å møte opp tidlig.

Hvor: Vika

Når: 15:15

2. Tinariwen

Fantastisk afrikansk ørkenblues. Tinariwen forener vestlige uttrykk med sin afrikanske bakgrunn, og resultatet er som å ri på kamel langs Mississippi. At de opprinnelig er geriljakrigere og møtte hverandre i en flyktningleir bidrar ikke til å svekke deres mytiske status, men det bør først og fremst være på grunn av musikken dette bandet må oppleves. Deres to siste plater ”Amassakoul” (2004) og ”Aman Iman” fra 2007 er strålende rapporter fra tuaregenes hverdag, formidlet med en kraft som ikke svekkes på sin ferd hit til nord.

Hvor: Enga

Når: 17:05

3. Gtuk

Frenetisk tysker som tilsynelatende spillre hovedrollen i et ultravoldelig Commodore 64-spill. Høres ut som en blanding av Napalm Death, The Locust og Naked City. Berlineren leverer etter sigende uforglemmelige liveshow med sin ”screamo-electro”.

Hvor: Teltet

Når: 15:00 og 20:00

4. COCK E.S.P + Linn Halvorsrød

Dans for Voksne arrangerer daglige konserter klokken 19:00 i Teltet. COCK E.S.P. er fra Minneapolis, men befinner seg et godt stykken bortenfor lutefisk og lefse. De lefler med elementer av freejazz, hardcore og metall i sin absurde hybrid av ekstremstøy og performance-kunst. Det forventes opptreden i kyllingdrakt og neppe en konsert som varer over 10 minutter. Linn Halvorsrøds lydkunstnerier er opplevd av undertegnede tidligere, og det var slett ikke å forakte. Dette blir en både voldsom og besnærende opplevelse.

Hvor: Teltet

Når: 19:00

5. Kosmische: Spektrum/Easyfinger/Legs 11

Klubbkonseptet Kosmische kommer til ØyaNatt, nærmere bestemt til Blå. Onsdagens program består av engelske Spektrum (Pete Kember fra Sonic Boom/Spacemen 3) som spiller minimalistisk dronemusikk, Easyfinger (Jon Platou Selvig, Salvatore) som står for krautbasert elektronika og Oslobandet Legs 11 som virrer rundt mellom mange stilarter – som synthpop og new wave. Det er med andre ord duket for en kosmisk aften på Blå.

Hvor: Blå

Når: 23:00

I tillegg bør blant andre Woven Hand, Bonde de Role, Kim Hiorthøi, Ida Maria og The Lionheart Brothers nevnes.