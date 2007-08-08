Dagens fem Øyatips

08.08.2007
Bjørn Hammershaug

FESTIVAL: Øyafestivalen starter i dag. Programmet er ganske omfattende og inkluderer en rekke artister som ikke nødvendigvis er like godt kjent for alle. Ballade har plukket ut fem artister litt på utsiden av de mest kjente, men som vi mener det bør være lurt å få med seg. Dagens Øyatips er…

1. Boredoms

Hvorfor:
Legendarisk japansk band som har holdt det gående i drøyt 20 år. Sentrale medlemmer er Yoshimi P-We og Yamantaka Eye. Har siden oppstarten utviklet seg fra å være et eksperimentelt støy/no wave-band til å omfatte en rekke uttrykk; psykedelia, impro, space rock, krautrock og avantgarde er alle betegnelser som naturlig kan heftes ved disse banebryterne. Flaming Lips, Sonic Youth og Pavement tilhører fankretsen, og det er ikke uten grunn. Boredoms har fått den tvilsomme ære å spille veldig tidlig i festivalen, men det bør virke som en oppfordring til å møte opp tidlig.

Hvor: Vika
Når: 15:15

2. Tinariwen

#gallery-13 {
margin: auto;
}
#gallery-13 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-13 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-13 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Fantastisk afrikansk ørkenblues. Tinariwen forener vestlige uttrykk med sin afrikanske bakgrunn, og resultatet er som å ri på kamel langs Mississippi. At de opprinnelig er geriljakrigere og møtte hverandre i en flyktningleir bidrar ikke til å svekke deres mytiske status, men det bør først og fremst være på grunn av musikken dette bandet må oppleves. Deres to siste plater ”Amassakoul” (2004) og ”Aman Iman” fra 2007 er strålende rapporter fra tuaregenes hverdag, formidlet med en kraft som ikke svekkes på sin ferd hit til nord.

Hvor: Enga
Når: 17:05

3. Gtuk

Frenetisk tysker som tilsynelatende spillre hovedrollen i et ultravoldelig Commodore 64-spill. Høres ut som en blanding av Napalm Death, The Locust og Naked City. Berlineren leverer etter sigende uforglemmelige liveshow med sin ”screamo-electro”.

Hvor: Teltet
Når: 15:00 og 20:00

4. COCK E.S.P + Linn Halvorsrød

#gallery-15 {
margin: auto;
}
#gallery-15 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-15 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-15 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Dans for Voksne arrangerer daglige konserter klokken 19:00 i Teltet. COCK E.S.P. er fra Minneapolis, men befinner seg et godt stykken bortenfor lutefisk og lefse. De lefler med elementer av freejazz, hardcore og metall i sin absurde hybrid av ekstremstøy og performance-kunst. Det forventes opptreden i kyllingdrakt og neppe en konsert som varer over 10 minutter. Linn Halvorsrøds lydkunstnerier er opplevd av undertegnede tidligere, og det var slett ikke å forakte. Dette blir en både voldsom og besnærende opplevelse.

Hvor: Teltet
Når: 19:00

5. Kosmische: Spektrum/Easyfinger/Legs 11

Klubbkonseptet Kosmische kommer til ØyaNatt, nærmere bestemt til Blå. Onsdagens program består av engelske Spektrum (Pete Kember fra Sonic Boom/Spacemen 3) som spiller minimalistisk dronemusikk, Easyfinger (Jon Platou Selvig, Salvatore) som står for krautbasert elektronika og Oslobandet Legs 11 som virrer rundt mellom mange stilarter – som synthpop og new wave. Det er med andre ord duket for en kosmisk aften på Blå.

Hvor: Blå
Når: 23:00

I tillegg bør blant andre Woven Hand, Bonde de Role, Kim Hiorthøi, Ida Maria og The Lionheart Brothers nevnes.

Relaterte saker

Knute 2 (Ill.)

Knutepunkt: Giske forsvarer midlertidig status

I NRK Kulturnytt i morges forsvarte kulturminister Trond Giske at knutepunktstatusen ikke tildeles for ”evig tid”, men blir en midlertidig...

Robert Burås 2 (Foto: Lars Martin Kraemer)

Øya: Madrugada og My Midnight Creeps spiller minnekonsert

25 % av inntektene på de billettene som er igjen vil gå til et minnefond for Robert Burås.

Tommy Tokyo,

Din guide til KlubbØya

I kveld starter Øyafestivalen med KlubbØya og ØyaKino. Det betyr et tresifret antall konserter over hele hovedstaden. På små og...

Boredoms (Foto: MySpace)

ØYA: 900 billetter igjen til onsdag

Noen billetter igjen til onsdagen på Øyafestivalen, dagsbilletter legges ut hver dag. Øya venter 60 000 totalt i løpet av...

Kim Hiorthøy: "Ship" (tegning, 2005)

Elektroniker møter frijazzer på Øya

Kim Hiorthøy og Paal Nilssen-Love i samspill på Øyafestivalens første dag i Middelalderparken.

Knute (ill.)

Knutepunkt: To klare favoritter

KOMMENTAR: Kulturministeren skal snart avgjøre hvilken pop/rockfestival som skal tildeles knutepunktstatus. Øyafestivalen og by:Larm ligger best an, mener Ballades skribent....

Flere saker

Gramo logo Sort 509×315

Gramo-utbetaling utsettes til høsten

Utsettelsen skyldes utvikling av nytt avregningssystem og it-løsning.

Publikum på Lyse Netter i fjor.

En motreaksjon til festivaler som blir likere og likere

«Alle» snakker om Lyse netter. Musiker Emil Nikolaisen fikk troa på musikken igjen av å lage motstrømsfestivalen i Moss.

Sigrid

Internasjonal pris til Sigrid

Sigrid mottok European Border Breakers Awards på direkten i NRK P13-programmet «Stjernepose» onsdag.