Dagens fem Øyatips – torsdag

De som fulgte Ballades Øyatips på onsdag våknet trolig opp som et litt lykkeligere menneske i dag. Vi forsøker med denne daglige guiden å lose publikum til konserter som ligger litt utenfor den mest opplagte løypa, hvor det også er mange gode opplevelser i vente. Dagens fem Øyatips er…

Av Bjørn Hammershaug

1. Jazkamer

Hvorfor:

Duoen Lasse Marhaug/John Hegre fremfører her det mørke mesterverket ”Metal Music Machine” fra 2006. Med seg på scenen har de medlemmer fra blant annet Enslaved og Manngard, og det er dermed duket for et voldsomt og kraftfullt dypdykk ned i noise og metall. Dette er den eneste muligheten til å få med seg denne konstellasjonen på en norsk scene i år, og det bør selvsagt oppleves. Med eller uten ørepropper.

Hvor: Sjøsiden

Når: 16:30

2. CocoRosie

Hvorfor:

De to damene Casady leverer en underfundig blanding av spindelvev-folk og hjemmelagde beats, og høres litt ut som en Harry Smith-remiks av Björk for en surrealistisk dust bowl-opera. De har samarbeidet med artister som Devendra Banhart og Antony, og er et sentralt navn i nyfolk-bevegelsen fra statene. CocoRosie pleier å stille med en ekstra trommis på sine konserter. Det blir seanser som tidvis kan være noe surrete og usammenhengende, men spiller de opp mot sitt beste kan dette bli et lavmælt høydepunkt i sommervarmen.

Hvor: Sjøsiden

Når: 18:05

3. Planningtorock

Hvorfor:

Janine Roston fra Bolton er aktuell i Norge med platen ”Have It All”, opprinnelig utgitt på Chicks on Speed i 2006. Det er en riktig så fornøyelig affære med sin hektiske miks av hiphop, electro, klassisk og glamrock (!). Samarbeid med kred-navn som Peaches, Hot Chip og LCD Soundsystem sikrer en viss status, og fans av Bobby Conn og Final Fantasy bør særlig kjenne sin besøkelsestid. Se frem til den umiddelbare slageren Bolton Wanderer og et spennende performance-show.

Hvor: Teltet

Når: 15.00 og 20.00

4. Dans for Voksne: Norwegian Noise Orchestra

Hvorfor:

Her blir det leven – og det er jo alltids moro! Eliten av norske bråkmakere samles i et mørkt telt med planer om å utsette sine instrumenter for voldelig behandlig. Det forventes en startoppstilling bestående av følgende utøvere: Arne Borgan, Andre Borgen, Petter Flaten Eilertsen, Harald Fetveit, Peder Gjersem, Daniel Meyer Grønvold, Linn Halvorsrød, Lars Hansen, Svein Egil Hatlevik, Bjørn Hatterud, Øyvind Hellner, Torkild Jemterud, Tryggve Lund, Ole Herrmann Melby, Sindre Foss Skancke, Sten Ove Toft og Espen Ursin.

Hvor: Teltet

Når: 19:00

5. ØyaNatt/Metronomicon Audio: Koppen, Center of the Universe, Cyrano Armageddon

Hvorfor:

Gjengen rundt etiketten Metronomicon Audio virker tilsynelatende jovviale og harmløse, men det ser sannelig ut som de har skumlere hensikter enn å bare gi ut hjemmebrente plater for moro skyld. Her skjules dagens helter og fremtidens stjerner, med Magnus Moriarty™ og Truls and the Trees som to opplagte eksempler. På The Villa er det mulig å stifte nærmere bekjentskap med den sjarmerende og funky popmusikken til Koppen, høre verdensvante toner fra Center of the Universe og snasen dansemusikk av Cyrano Armageddon. Dessuten vil den svalen hulen til The Villa være et behagelig sted å trekke seg tilbake til etter en dag i parken.

Hvor: The Villa

Når: 23:00

Ellers: Dagens Øyafestival preges av et knippe strålende franskspråklige artister: Indiepop-bandet Malajube fra Canada, techno/hiphop-gjengen TTC og elektronika-fenomenet Justice, begge fra Frankrike. Patrick Watson og Ingrid Olava underholder på ØyaNatt (Blå) og vil nok sørge for en vakker avrunding på aftenen. Sistnevnte spiller også med Lillehammer-pøblene Shit City. Glem heller ikke amerikanske Eagles of Death Metal og Tool.