Populærmusikk

Ni nominerte til Rochheim Hall of Fame

Publisert
13.01.2014
Skrevet av
- Red.

Tre artister og band skal innlemmes i august.

Rockheim Hall of Fame har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for utviklingen av populærmusikk i Norge.

Til den fjerde innlemmelsen er følgende nominert:

DeLillos
Jens Book-Jenssen
Knutsen & Ludvigsen
Mari Boine
Mayhem
Morten Abel
Raga Rockers
Sidsel Endresen
Øystein Sunde

Nominasjonskomiteen har bestått av Janove Ottesen (leder), Marit Larsen, Bertine Zetlitz, Sissel Guttormsen, Larry Bringsjord, Marte Thorsby og Ivar Håkon Eikje.

En jury på rundt 200 personer tilknyttet musikkbransjen skal nå stemme på hvilke tre artister eller band som skal innlemmes i Rockheim Hall of Fame 2014. Den offisielle innlemmelsen skjer i Trondheim 13. august.

Rockheims prosjektleder for Hall of Fame, historiker Terje Nilsen, mener alle de ni nominerte representerer et stykke unik norsk pophistorie.

— Bredden viser hvor allsidig og innholdsrik historien om norsk populærmusikk er. Her er artister med ulik musikalsk bakgrunn; fra svartmetall, via jazzinfluenser, til tradisjonell populærmusikk. I utgangspunktet er alle gode kandidater, men det er altså tre fra denne gruppen som går videre, sier Nilsen i en pressemelding.

Artister og band i Rockheim Hall of Fame:
A-Ha, Åge Aleksandersen, Jokke & Valentinerne, Wenche Myhre, Alf Prøysen, DumDum Boys, Jan Eggum, The Pussycats, Terje Rypdal, Jahn Teigen, Nora Brockstedt, Lillebjørn Nilsen og Anne Grete Preus.

Relaterte saker

DeLillos

Hall of Fame

Øystein Sunde, Knutsen & Ludvigsen og deLillos er innlemmet i Hall of Fame

Karin Krog, Kongsbergjazz

Ni nominerte til Rockheim Hall of Fame 2016

Tre av dem vil bli innlemmet. Og blant de nominerte finner vi navn som Jens Book-Jenssen, Bjørn Eidsvåg, Karin Krog,...

Flere saker

Illustrasjonsbilde: Marte Wulff på skolekonsert på Sagene skole i Oslo

Økte honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

KS ville ikke forhandle om lønnsavtale til kunstnerne i DKS. Nå er honorarsatsene økt med 8 prosent.

Lise Sørensen

Inspirasjoner: For Lise Sørensen er kollegaene den viktigste kilden

Ballade har spurt en av Norges mest ettertraktede fiolinister om sine fremste inspirasjonskilder. Arve Tellefsen, skulle man tro? Men nei....

De regionale kompetansesenterne og Music Norway skriver samarbeidsavtale om felles prosjekter som skal komme norske musikere og bransjepersoner til gode.

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.