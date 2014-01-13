Ni nominerte til Rochheim Hall of Fame

Tre artister og band skal innlemmes i august.

Rockheim Hall of Fame har som formål å hedre personer som har hatt stor betydning for utviklingen av populærmusikk i Norge.

Til den fjerde innlemmelsen er følgende nominert:

DeLillos

Jens Book-Jenssen

Knutsen & Ludvigsen

Mari Boine

Mayhem

Morten Abel

Raga Rockers

Sidsel Endresen

Øystein Sunde

Nominasjonskomiteen har bestått av Janove Ottesen (leder), Marit Larsen, Bertine Zetlitz, Sissel Guttormsen, Larry Bringsjord, Marte Thorsby og Ivar Håkon Eikje.

En jury på rundt 200 personer tilknyttet musikkbransjen skal nå stemme på hvilke tre artister eller band som skal innlemmes i Rockheim Hall of Fame 2014. Den offisielle innlemmelsen skjer i Trondheim 13. august.

Rockheims prosjektleder for Hall of Fame, historiker Terje Nilsen, mener alle de ni nominerte representerer et stykke unik norsk pophistorie.

— Bredden viser hvor allsidig og innholdsrik historien om norsk populærmusikk er. Her er artister med ulik musikalsk bakgrunn; fra svartmetall, via jazzinfluenser, til tradisjonell populærmusikk. I utgangspunktet er alle gode kandidater, men det er altså tre fra denne gruppen som går videre, sier Nilsen i en pressemelding.

Artister og band i Rockheim Hall of Fame:

A-Ha, Åge Aleksandersen, Jokke & Valentinerne, Wenche Myhre, Alf Prøysen, DumDum Boys, Jan Eggum, The Pussycats, Terje Rypdal, Jahn Teigen, Nora Brockstedt, Lillebjørn Nilsen og Anne Grete Preus.