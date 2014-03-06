Ni artister og band til årets innlemmelse i Rockheim Hall of Fame

200 personer tilknyttet norsk musikkbransje har stemt fram de tre som skal feires i Trondheim 13. august.

I dag er det klart at Øystein Sunde, Knutsen & Ludvigsen og deLillos er de nye tre navnene i samlingen av personer som har hatt en spesiell betydning for utviklingen og utbredelsen av norsk populærmusikk

Nominasjonskomiteen har bestått av Janove Ottesen (leder), Marit Larsen, Bertine Zetlitz, Sissel Guttormsen, Larry Bringsjord, Marte Thorsby og Ivar Håkon Eikje.