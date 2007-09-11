Minneord: Saint Thomas

Vi fikk i går kveld, mandag 10. september 2007 vite at vår kjære venn, Thomas Hansen aka Saint Thomas, var gått bort. Han ble 31 år gammel. Vår dypeste medfølelse og tanker går til familie og venner.

Familien ønsker, i tråd med Thomas’ væremåte, å være åpen om hans bortgang. En foreløpig rapport sier at det ikke er snakk om selvmord, men en uheldig kombinasjon av reseptbelagte medisiner. Det har lenge vært en kjent sak at han har slitt med psykiske problemer, noe han hele tiden var åpen om.

Faktisk var han i en meget energisk og produktiv periode før sin bortgang, og det forelå straks to klare album. Låtmaterialet var valgt ut blant over 100 demolåter, laget i perioden mars-august 07. I tillegg gledet han seg over nettopp å ha begynt på lydtekniker-utdannelse. Det ventes fortsatt på en rettsmedisinsk rapport, men familien opplyser om at hans siste dag begynte som en vanlig morgen med dagens avis og kaffe.

Vi her på Racing Junior ønsker å minnes Thomas slik vi kjente ham. Han var hele spekteret av følelser fra langt oppe til dypt nede, dønn ærlig, inkluderende, og med en altfor stor rettferdighetssans (jf hvor urettferdig det var at oppvarmingsbandet i Royal Albert Hall bare ble tilgodesett med et par småpils), men mest av alt var han en sårbar og varm gutt. Det er ingen hemmelighet at vi hadde noen tøffe tak, men med de gode øyeblikkene endte vi alltid på plussiden.

Og hvilken låtskriver han var! Vi har fortsatt den aller første demoen vi fikk med låter som Born Again, Mysterious Walks og Surfer’s Morning. Vi var solgt fra første øyeblikk over den litt nasale stemmen og den fantastiske låtteften. Her er den aller første strofen fra hans aller første låt på hans aller første album:

Come on, get along

Hang out with the new kids

You were born again today in a way somehow, in a way somehow

Come on, get along

Take a dance with me

You were born again today in a way somehow, in a way somehow

Familien ber om ro i tiden fremover og ønsker ingen henvendelser. De oppfordrer istedet folk til å bidra med støtte til psykiatrien. Henvendelser kan evt rettes til Racing Junior.

Racing Junior v/

Robert Jønnum

John Birger Wormdahl

Rolv Magnseth

Claes Olsen

Pål Klostermann

På vegne av familien .