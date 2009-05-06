Melankolsk og mørk

– Når jeg spiller live, føler jeg at enkelte låter tar meg med til et annet sted. Enkelte ganger kjenner jeg at publikum får noe av den samme følelsen, seier Karin Park om musikken på hennar nye plate.

Av Ida Habbestad

”Ashes to Gold” vart lansert i slutten av april, og er av distributørane karakterisert som mørkare og meir rytmeorientert enn hennar tidlegare utgjevingar.

Kritikarane har teke i mot musikken hennar med adjektiv som ”kjølig, mørk og hinsides fengende” – ”på sporet av det store” .

Sjølv er Park kanskje aller mest oppteken av motsetnadene som ligg latent i uttrykket.

— ”Ashes” og ”gold” er to ytterligheter, seier ho.

— Både i tankene mine og hvordan jeg lever går det ofte ganske fort fra det ene til det helt motsatte. Og jeg har like mye til overs – for det verste og for det fineste, seier Park.

Frigjort men utilpass

Kan henda er spektret mellom det isolerte livet og dei siste åra med mykje offentleg merksemd beteiknande for ein slik motsetnad.

Då elektropop-artisten debuterte i 2003 med plata ”Superworldunknown”, var stor merksemd resultatet. Mellom anna fekk ho Alarmprisen som beste nykommar. Vidare vart ho nominert til Spellemannsprisen, og der vart knytt høge forventningar til framhaldet hennar som artist.

Oppveksten var annleis dette. Først i det vesle Djura i Dalarna, sidan på ein svensk skule i Japan. Sjølv omtaler Park tilversla i Japan som nesten avsondra frå omverda, der ein utan vestleg TV, aviser, og motemagasin vart skåna frå omverda sine mange krav til korleis ein skulle leva.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Jeg tror nok at det har hatt mye å si for hvordan jeg velger å gjøre ting. Vi fikk forme vår egen personlighet nokså upåvirket. Da jeg kom hjem til Sverige forsto jeg vel ikke egentlig hva som skulle til for å slippe til i samfunnet, seier Park.

Det forskånande var altså ikkje berre frigjerande – og den etterkvart veksande kjensla av å vera utilpass utgjer mykje av Park sin motivasjon for å laga musikk.

— Det er mye som springer ut av frustrasjonen; ting jeg er lei av eller trist over. Det melankolske er viktig for meg.

Snakkar me om samfunnsrelaterte spørsmål eller personlege?

— Det er alltid personlig relatert. Kanskje spesielt på denne nye skiva. Og det er vel ikke så rart: Om man er på den lyse siden, er det på en måte ikke så mye mer å si om den saken. Tar man ut det melankolske, blir det lettere kunst. Jeg var på en Satyricon-konsert her om dagen, og tenkte at det er så bra at noen spiller denne musikken – så alle som hører dem kan føle seg mer renset etterpå.

Identitet i det som var før

Hennar andre utgjeving, ”Change Your Mind”, kom i 2006, tre år etter debutplata. Denne vart ikkje like godt motteke som den førre, og behovet for å gjera noko anna vart tydeleg. Utan tidspress under innspelinga, og med stønad frå Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere fekk ho høve til å leita seg fram.

— Jeg visste på et overordnet plan hva slags musikk jeg ville lage, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg var lei av det jeg hadde gjort til da, og bestemte meg for å eksperimentere med uttrykket, for å jobbe med mange ulike personer å prøve meg fram til det jeg ville ha. Derfor er det flere ulike samarbeidspartnere på plata. Og jeg har jobbet med enda flere på låter som ikke er kommet med, fortel Park.

Mellom dei mange samarbeidspartane er Fredrik Saroea (Datarock) som har produsert plata. Sentrale er òg Erlend Sellevold (Ralph Myerz), Kristian Stockhaus (Ungdomsskulen) og Hans Petter Aaserud (Trang Fødsel/Your Favourite Music) som alle har bidratt som låtskrivarar.

Og det er først med ”Ashes to Gold” at Park har funne sin eigen identitet, hevdar Cecilie Asker i Aftenposten.

Er du samd med kritikaren i at du meir og meir nærmar deg det uttrykkjer du ynskjer musikalsk?

— Jeg har nok trengt mye tid på å finne det som er essisensielt for meg. Samtidig har det vært der hele tiden, svarer Park.

— En av grunnene til dette kan være at det gjennom hele karrieren har vært folk som har påvirket meg og hatt en mening om det jeg gjør. Jeg har på en måte ikke hatt sjanse til å utvikle meg utenfor det offentlige.

— Men denne gangen har jeg spilt inn alt det vokale hjemme hos meg selv. I noen tilfeller har jeg spurt om tilbakemeldinger, men aller mest har jeg vært alene. Det jeg har kommet frem til da, er nok kanskje nærmere meg selv. Paradoksalt nok ligner det mer på slik jeg skrev låter før jeg gav ut den første platen.

Løysinga ligg truleg i å tenkja mindre over publikummets vilje, hevdar ho, og trur den meir reine fokuset på berre å laga god – og kanskje ærleg musikk – speler attende på den heilskaplege opplevinga. For bak dei 11 låtane på plata er der kun eitt overordna mål:

— Når jeg spiller live føler jeg at enkelte låter tar meg med til et annet sted. Enkelte ganger kjenner jeg at publikum får noe av den den samme følelsen. Det er slik jeg ønsker at alle sanger var, at man får slippe virkeligheten. At låtene berører er viktigere enn rekkefølgen, seier Park.

Teksten til sist

Resultatet er altså ei plate som jamnt over er lovprist, med sporet ”Jungle Woman” utropt som eitt av fleire høgdepunkt.

— Iblant forsøker jeg å bestemme hva en låt skal handle om, men ofte er det som om tekstene skrive seg selv. Låten må liksom ”ville” handle om det den handler om. For meg er det umulig å tenke seg at man skal skrive en tekst før melodi.

— Jeg tenkte ikke nødvendigvis at akkurat ”Jungle Woman” skulle være med på skiva. Jeg har aldri vært spesielt fan av barn, men en kompis av meg fikk en datter som heter Ronja. Det er første gang jeg skjønte at det kunne være noe fint med barn, og denne handler om henne. At den blir godt mottatt – det er en bonus, seier Park.

”Ashes to Gold” er utgjeven på YAP Records – og smakebitar av den finn du her.