Martin Kvam ansatt som informasjonskonsulent i BRAK

BRAK (Bergens Rockaktører) kan fortelle at har hatt en positiv utvikling de siste årene, med økt aktivitet og faglig kvalitet for musikkmiljøet i Bergen. Ved inngangen av 2006 ble administrasjonen utvidet fra 1,5 årsverk til to fulltids stillinger.

10. juli 2006 overtar Martin Kvam etter Silje Wergeland som informasjonskonsulent i BRAK. Han har nylig avsluttet sin jobb i Hordaland Barne- og Ungdomsråd, hvor han har jobbet med Ungdommens Kulturmønstring for Hordaland fylkeskommune.

Martin Kvam har ellers en lengre bakgrunn som musikkjournalist i Monster Magazine og Musikkavisen Backstage, samt at han har tilknytning til flere deler av Bergens musikkmiljø. Blant annet har Kvam vært involvert i drift av plateselskap og distribusjonsselskap (Karisma, Dark Essence), i tillegg til arrangementsavvikling.

BRAK ble opprettet i 1997 som en interesseorganisajon for det rytmiske musikkmiljøet i Bergensregionen. De driver landets første kompetansesenter for rytmisk musikk og arbeider interessepolitisk for å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet i området.