Likevel lysere tider for Checkpoint Charlie

Takket være friske midler fra Norsk kulturråd og Stavanger kommune opprettholdes likevel konserttilbudet på Stavanger-scenen Checkpoint Charlie. Midlene som er tildelt øremerkes to ulike serier: Matiné-konserter og «up and coming»-konserter. Checkpoint-leder Tom H. Brekke har også planlagt en rekke nye grep for å øke publikumstilstrømingen til stedet. Ellers varsler Checkpoint Charlie Audio Productions nye plater med blant annet Thomas Dybdahl, Pål Jackman og Mayflies.

Av Bjørn Hammershaug

I desember rapporterte Ballade at Stavanger-klubben Checkpoint Charlie varslet en reduksjon av konsertvirksomheten i tiden fremover grunnet dårlig økonomi. Nå meldes det om at krisen for konsertstedet er avlyst for denne gang.

— Det er takket være friske midler fra Norsk kulturråd og Stavanger kommune, sier daglig leder og bookingansvarlig Tom H. Brekke, som dermed kan gå det nye året langt lysere i møte.

Den 19. desember ble Checkpoint Charlie tildelt 90.000 kroner av Stavanger Kommune øremerket til konsertvirksomhet i 2006, mens Cementen scene ble tildelt 40.000 kroner. I tillegg til disse friske midlene ble Checkpoint også tildelt 50.000 kroner fra Norsk kulturråd til konserter i 2006.

Brekke understreker at de tildelte midlene er øremerket konserter:

— Dette er ikke midler til drift. Driften på Checkpoint har vært og skal være sunn, det er konsertvirksomheten som det har vært økonomisk problematisk å opprettholde, sier Brekke.

Midlene som er tildelt er øremerket to ulike konsertserier/prosjekter, som Brekke beskriver slik :

— Vi skal ha matiné-konserter på lørdag ettermiddag en til to ganger pr. måned med hovedsaklig lokale/regionale band. Bakgrunnen for dette prosjektet er at vi har sett at vi sliter med å trekke folk til konsertene våre på kveldstid, mye grunnet det faktum at publikum kommer stadig senere på byen, samtidig som byen mangler et oppegående tilbud til musikkinteressert ungdom under 18. Vi slår to fluer i en smekk og tilbyr aldersfrie konserter lørdag ettermiddag, et tidspunkt det ikke skjer så mye annet i byen bortsett fra cafébesøk og handleturer.

— Samtidig et dette et tidspunkt på døgnet hvor det er lettere for oss å tilby fri aldersgrense uten å tape baromsetning eller kontrollen over skjenkingen (men det vil blir tilbudt alkohol også på disse konsertene). Tanken er å tilby et bredt spekter av konserter, både med hensyn til alder på artistene, musikalske genre og ferdighetsnivå. Det blir rimelig inngang og mulighet for familiebilletter, men takket være støtten vil vi allikevel kunne tilby alle band en fast minimumshyre (med vekt på minimum) pluss prosenter etter «break even», lover Brekke.

«Up and coming»-konserter står også på planen, kan Brekke fortelle:

— Dette er i grunn den typen konserter vi har «spesialisert» oss på, med nye og spennende – hovedsakelig norske – band, som enten er på et tidlig punkt i sin karriere, som har utgivelser, men ikke har nådd det store og brede publikumet ennå, eller rett og slett band fra smalere genre. Vi kommer til å senke frekvensen på konsertene noe, både fordi det er et større tilbud enn etterspørsel på det lokale konsertmarkedet, men også for å både kunne kvalitetssikre og promotere de enkelte konsertene bedre, forteller Brekke, før han fortsetter:

— Siden Folken nå prioriterer sitt nye kro-prosjekt på torsdagene er det denne kvelden vi først og fremst ønsker å benytte til denne type konserter, slik at vi slipper alt for mange konsert-kollisjoner. Det vil ikke bli tilbudt store garantier, men takket være støtten kan vil tilby en viss reisekompensasjon i tillegg til de vanlige lokale / arrangementsmessige kostnadene.

Enda nye prosjekter

Ellers planlegger Brekke enda en snau håndfull tiltak, for å profilere Checkpoint i byen.

— En onsdag i måneden skal vi arrangere Hard Rock Cafe. Der skal vi slippe til den hardere rocken fra bredbeint rock’n roll til den svarteste metall, med gjeste-DJ’s og ulike band, med vekt på regionale band i første omgang. Dette prosjektet er det ikke søkt penger til, men dette er et publikum vi har neglisjert i lang tid og vi er sikker på at dette er et etterlengtet tilbud som vil kunne betale seg selv, sier Brekke.

— Vi skal også lage en klubb der man kan kjøpe seg 6 måneders medlemskap. Som medlem skal man få gratis entre på Fredagsklubben, rimelige priser i baren på ukedager, pluss rabatt på konserter. Kortet vil etter planene lanseres i begynnelsen av januar. I tillegg er vi allerede i gang med konseptet Hang The DJ, som har rukket å bli et populært tiltak. Et par ganger i måneden slipper vi våre gjester til i DJ-boksen på Fredagsklubben. Gjestene leverer inn lister med sine favorittartister og vi plukker ut tre DJ’s hver gang. I forrige runde oppdaget vi en ung dame med navn Charlotte Thorstvedt, som nå jobber som VJ på MTV, sier Brekke.

Checkpoint Charlie Audio Productions, eller CCAP som de kaller seg til daglig, ligger heller ikke på latsiden. Det lille uavhengige plateselskapet har har tre albumslipp i vår, og et par på gang til høsten. «One Day You´ll Dance For Me, New York City» slippes på lisens i Frankrike i første kvartal, og nytt album kommer ut i Norge til høsten. Helldorado lå på toppen av spillelistene i Tyrkia i desember, og slipper «The Ballad Of Nora Lee» på lisens i Ukraina i mars. The Colors Turned Red er visstnok klare med det CCAP betegner som «deres definitive comeback-album», som er bandets første utgivelse siden midt på 80-tallet. Den første singlen slippes i mars.

Popface kommer med singel, og video slippes i månedskiftet januar/februar. Pål Jackman har tilbrakt høsten i all slags uegnede innspillingslokaler sammen med Morten Jackman, John Lilja og produsenten Frode Gjerstad. Albumet slippes i mars samtidig som Jackman’s trio reiser på Norges turne med canadieren og labelkameraten Geoff Berner. Om kort tid skal tidligere ZOOM-vinner Mayflies i studio for å lage oppfølgeren til konseptalbum debuten Circus Noir.