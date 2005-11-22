Garage Oslo avholder årets ZOOM-finale

Spit fra Stavanger, FipPellektormonic fra Bodø, The Fernets fra Tromsø, Tuna Laguna fra Trondheim, Josefin Winther fra Bergen, og Grand Island og Heroes & Zeroes fra Oslo er de syv bandene som skal kive om seieren i årets ZOOM-konkurranse. Denne høsten har 23 lokale ZOOM-arrangementer har så langt blitt gjennomført i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og Tromsø, med hele sytti band og artister i aksjon. De to finaledagene går av stabelen på Garage Oslo tirsdag og onsdag denne uken, og er produsert i samarbeid med Cafe Mono.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Finalen i Zoom 2006 foregår på Garage i Oslo tirsdag 22. og onsdag 23. november. Dørene åpner kl. 21.00 begge dager, og det er fri entré for alle som ønsker å finne ut litt om hva som rører seg i underskogen av norske band.

Tirsdag skal følgende band i aksjon: Heroes & Zeros (alternativ rock, Oslo) Spit (melodisk metal-core, Stavanger), FipPellektormonic (rock, Bodø) og The Fernets (melodisk pop/rock,Tromsø). Onsdagen blir det et møte med Grand Island (soul/disko/bluegrass), Josefin Winther (pekt ut som noe av det mest lovende fra Bergen) og Tuna Laguna (med medlemmer fra Lofoten og Vesterålen, men bosatt i Trondheim.

Snart plateaktuelle Girl From Saskatoon vil spille for publikum sent onsdag kveld, mens juryen for Zoom 2006 trekker seg tilbake. Juryen består i år av Siri Narverud Moen, NRK P3, Torbjørn Årsland, Hulen, Roger Rønning, Hovedscenen Sinus, Tor Erik Munkvold, Blæst, Pete Vegem, Garage Oslo, Runar Eggesvik, Cafe Mono, Roar Holter, Checkpoint Charlie , Egon Hølstad, BlåRock, med Svein Bjørge fra Alarmprisen som formann.

Zoom ble startet i 1996 av nå nedlagte So What! i Oslo og Chateau Productions i England. Hensikten var å sette fokus på nye, usignerte artister man mente fortjente oppmerksomhet. Den første Zoom-turnèen gikk av stabelen i 1998 i England, og ble betegnet som en suksess. Deretter ble lokale Zoom-arrangement etablert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen og i Stavanger. De beste artistene fra disse arrangementene sendes ut på den landsomfattende ZoomTour, som produseres av NorgesNettet.

— Hensikten er å gi nye, usignerte artister turnèerfaring, samt muligheten for å eksponere seg mot et større publikum, heter det hos arrangørene.

Zoom-konseptet har sammen med bl.a. by:Larm vært et av flere viktige tiltak som gir ferske, norske artister en mulighet til å nå litt mer ut. Listen over tidligere deltagere inneholder da også en rekke senere kjente navn, så som Furia, Silver, Surferosa, Ricochets, Madrugada, Bigbang, Ai Phoenix, Cadillac, Jaga Jazzist og John Doe. Silence The Foe, The Mayflies og The Beautiful People ble vinnerne av Zoom 2004, mens Purified in Blood, Rumble in Rhodos og Vishnu ble sendt ut på landeveien i fjor.

Mer om arrangementene og artistene finner du på www.garageoslo.no og www.norgesnettet.no. På denne siden fra det utmerkede og etter hvert svært så velfylte NRK-tiltaket Urørt finner du både beskrivelser av samtlige grupper, samt muligheter til å høre låter med hvert av bandene.