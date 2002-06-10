Landets første bluegrassfestival i Risør

– Jeg er veldig godt fornøyd med programmet som vi har fått til. Det er mange godt etablerte, gode norske artister her som vanligvis arbeider i andre genre, men som har hjertet sitt i bluegrass, forteller Risør Bluegrassfestivals sjef Dagfinn M. Pedersen til Ballade. Foruten norske toppnavn som Gone at Last, Bluegrassetaten, Harald Thune & the Hillbilly Hustlers og Banjovi, skilter festivalen med tsjekkiske Bluegrass Cwekot, som finner sted på «Hest i Villmark» i Risør 28. og 29.juni.

Får Dagfinn M. Perdersen det slik han vil, kommer ikke lenger Risør Kammermusikkfest og Risør Trebåtfestival til å være den eneste musikkbegivenheten som setter Risør på det norske musikkartet. Den siste helga i juni er det klart for den første norske bluegrassfestivalen.

Interessen for amerikansk musikk og kultur er stor her i landet. Særlig er det slik i de østlige strøkene, i Nord-Norge og på Sørlandet. Hvor vestlendingene like gjerne hengir seg til anglosaksisk musikkkultur og livsstil, preger country og tradisjonsmusikken både «den bløde kyststribe» og jordbruksbygdene på Østlandet. For de fleste handler det nok om tradisjonell Nashville-country. Men de mest i huga har også hengitt seg til no depression, outlaw country, kupønk og hva det må være av alternative mindre glansvaskede countryuttrykk som har vært i tiden. Dette gjelder i minst like stor grad vestlendingene. Bluegrass-musikken har imidlertid vært i dvale noen år her hjemme, tross sterkt fokuserte skiver fra artister som Steve Earle, Dolly Parton med flere de senere årene. Nå vil ildsjelene fra det gamle miljøet i Bergen igjen forsøke å få opp interessen for denne musikken, som har hatt et slags kultursenter i Bergen.

— Det er første gang en slik festival arrangeres her i Norge, så dette blir spennende, innrømmer festivalsjef Dagfinn M.Pedersen, som selv har bakgrunn fra bluegrass-miljøet i Bergen, men i dag bor i Risør.

Ideen om å skape en bluegrassfestival kom til i flere etapper.

– Jeg har vært interessert i denne musikken i en del år, og reist til denne typen festivaler i utlandet tidligere. Etter hvert begynte det å forme seg en lyst til å skape noe slikt i Norge også. Det ble mer konkret da Countryfestivalen i Sjåk booket et tsjekkisk band som jeg kjenner godt: Bluegrass Cwekot. Jeg hadde lovet dem at jeg skulle forsøke å få til en slik samling for bluegrass-elskere om de kom til Norge. Så fort vi ble enige om det, begynte jeg å spørre norske band om de ville være med. Det er ikke så enkelt, ettersom det ikke lenger finnes så veldig mange aktive norske bluegrassband. Ihvertfall er det ikke så mange av de som man hører om i dag.

Pedersen stod likevel ikke lenge i beit før han kom noen vei med prosjektet sitt.

— Jeg tok kontakt med Terje Kinn som jeg hadde truffet for et par år siden, og hørte om han og hans medmusikanter kunne tenke seg å være med på dette. Han er en fantastisk banjospiller. Om noen ønsker seg en banjospiller til en norsk plate, er det gjerne han som blir brukt. Han snakket med de andre i Gone At Last, som var veldig positive til tiltaket. De ville gjerne reservere weekenden til dette

Med en av landets eldste og mest kjente bluegrassartister på plass, fløt bookingen på for ildsjelen på Sørlandet som i halvannet år har presentert denne musikken gjennom faste programmer i lokalradioen.

Det er et spennende program Pedersen har fått til med norske toppartister som Bluegrassetaten, Harald Thune & the Hillbilly Hustlers og Banjovi ved siden av Gone At Last og det før nevnte tsjekkiske bandet. Nyere norske konstellasjoner som Akaustisk Soda og Hem Strengelag deltar også på denne countryfesten. I tillegg kommer det musikere både fra Danmark og Frankrike for å være med på denne helgen i bluegrassens tegn. Græshopperne og Special Blend representerer Danebrog, mens trikolorens ambassadører er The Picking Express.

Arrangøren forteller også om god interesse både fra musikere og publikum. I løpet av uken blir det klart hvilke artister som vil opptre de ulike dagene. Pedersen oppfordrer tilreisende til å booke overnatting i forkant , da det kan bli trangt om plassene på den lokale campingen.

Mer detaljer om festivalprogrammet og overnatting finner du her.