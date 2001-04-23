Kunstutstilling viet black metal

Den kontroversielle kunstneren Bjarne Melgaard gir seg ikke. Lørdag åpnet han utstillingen «Sons of Odin» – viet norsk black metal – i Stockholm. Veteranene i Mayhem (bildet) er viet en hel seksjon, men Melgaard vil ikke sette opp utstillingen i Norge.

Black metal er tema på utstillingen, som er satt opp i Galleri Lars Bohman i Stockholm. Og Norges kanskje viktigste black metal-band, Mayhem, er viet en egen seksjon med fotografier og bronseskulpturer av gruppas to avdøde medlemmer; bassist Øystein «Euronymous» Aarseth, som ble myrdet av Varg Vikernes i 1993, og vokalisten som kalte seg «Dead».

— Det er først og fremst musikken, ikke kirkebrannene og drapene som fascinerer meg med black metal. Råskapen i musikken og det visuelle, utseendet til disse bandene, sier Bjarne Melgaard til Dagens Næringsliv.

Melgaard har også tidligere skapt bølger i Stockholm. Han var kurator ved Donald Magers «Soft core», som ble rasert av nynazister, og ble i fjor anmeldt av en svensk barnevernsorganisasjon for videoen «All gym queens deserve to die» – der en mann sugde på hånden til et lite barn.

Mayhem ble stiftet allerede av Erounymous, Manheim og Necrobutcher i 1984 og slapp sin første demoutgivelse, «Pure Fucking Armageddon» i 1986 og ga selv ut albumet «Deathcrush» året etter. Bandets tunge metal var allerede ganske ekstrem, men ble enda mørkere da vokalist Dead og trommeslager Hellhammer ble med i gruppa. Denne perioden regnes som grunnlaget for den norske black metal-scenen, men er bare bevart på plate i form av to enkeltspor på samleplater og konsertplata «Live In Leipzig». Etter denne turneen tok Dead selvmord og Necrobutcher forlot bandet.

Euronymous og Hellhammer hentet inn Antilla på vokal og Varg «Greven» Vikernes på bass for å spille inn albumet «De Mysteriis Dom Santhanas», som ble utgitt i 1993 og regnes som et av mesterverkene innen black metal. Kort etter tok Vikernes livet av Aarseth, men trommeslager Hellhammer valgte å fortsette Mayhem. Han fikk med seg Necrobutcher, Maniac og Blasphemer, men først i 1997 kom neste plate, minialbumet «Wolf’s Lair Abyss». Den ble fulgt opp av konsertplata «Mediolanum Capta Est» i 1999 og albumet «Grand Declaration of War» i 2000.

