God påske fra Ballade: Hvor høy og vid skal musikkdøren være?

Kirken den er et gammelt hus – og for mange føles den nærere i påsken. Men hva skal den være for oss – som rom for musikk? I det Ballade sier god påske, minner vi også om en debatt som startet i «det evige maset om populærballader».

I forkant av nok en pandemipreget sesongen startet en debatt om musikken som møter oss ved start og slutt av livet – og for noen også for alt det i mellom. Hvilke roller spiller kirketradisjonene for oss i våre moderne liv – og hva har det å si for skaperne og formidlerne av musikken? Ballade har noen aktuelle tekster som berører temaet, passende å hente fram i påsken. En reise inn i orgelet – møt Ruth Bakke

Først vil redaksjonen anbefale portrettintervjuet vårt med Ruth Bakke – i anledning hennes virke som komponist, og bestilling fra samtidsmusikkfestivalen Borealis. Men Bakke snakker også med Ballade.no om hva rollen som kirkemusiker kan romme:

– Det har gitt meg rike muligheter til å improvisere. Det har jeg gjort mye, både i gudstjenester og på konserter. [Menigheten] har egentlig tatt ganske godt imot den dissonante musikken min.

– Hva liker du best å spille i kirken da?

– Bort sett fra mine egne ting, så liker jeg godt å spille de franske komponistene – som Jean Langlais og Olivier Messiaen, sier hun.

Så til debatten. Hva er kirkemusikk i dag?

Maren Barlien Guntvedt, pianist og organist, satte i gang, først i avisa Vårt Land, og i dette innlegget hos Ballade, i oktober:

– Studenter blir utdannet i musikk ingen vil ha. For kirkemusikere innebærer dette at de må kunne spille Shania Twain og Ed Sheeran på lik linje med Bach og Reger. Det tilsvarer noe sånt som at en kokk ikke blir bedt om annet enn å smøre brødskiver etter endt utdannelse.

Thomas Torstrup, jazzpianist, kantor og universitetslektor svarte på utfordringene:

– Når du må ta noe litt på sparket eller lære deg en sang i bilen på vei til en kirkelig handling. Da er jeg glad for at jeg er jazzmusiker (…) Jeg kan nevne eksempler i fleng på salmer som bør læres på øret.

Tilbake i 2018 reflekterte Ballade.nos anmelder Maja S. Skanding dessuten rundt hvilken plass vi gir den religiøse musikken nå: Er det en fare for at vi i vår stadig mer sekulariserte hverdag tenker på musikk med religiøs tilknytning som musikk med mindre kunstnerisk verdi og relevans? Og, med et spørsmål fra Festpillene i Bergen den høsten, som vel er like til stede for en som arrangerer kirkemusikkfestival i 2021:

Hvordan kan en i så fall gjøre den religiøse musikken mer tilgjengelig?

Med røtter i tradisjonene: Som lydlig a propos nevner vi Oslo internasjonale kirkemusikkfestival. Den foregår hele påsken 2021 – i år er den heldigital, fra en nedstengt hovedstad. Flere av konsertene sendes på NRK Klassisk – og festivalen selger også billetter til onlineopplevelser av årets program, som rommer blant andre Kåre Nordstogas urframføring av 12 folketonepreludier for stort orgel – og åpningskonserten med en helt ny Matteuspasjonen av Bent Sørensen, bestilt av festivalen – nok en urframføring.

Informasjon om sendinger og framføringer finnes på festivalens hjemmeside.

Og med dette ønsker Ballade-redaksjonen god påskeferie, enten du foretrekker den inderlig, pasjonert, stille eller fylt av lyd. Om ikke kirkerommene er like åpne som i et normalår, finnes en verden av musikk – både i menneskene og … på nettet. God påske, og takk for at du leser! Vi er tilbake med nyheter, kommentarer og annet musikkstoff like over ferien.