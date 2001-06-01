Klubbscene på Norwegian Wood

Den tiende utgaven av Norwegian Wood arrangeres 9. og 10. juni på Frognerbadet i Oslo. Ballade gir deg her det komplette programmet. Nytt av året er bl.a. klubbkvelder på Betong, som tar over den musikalske stafettpinnen etter at det er slutt på hovedscenen.

Det nye tilbudet har fått navnet BetongWood, og kan i år by på følgende artister: Oil, Silver og Dosertanker (fredag 8. juni), Bobby Hughes Experience, Ralph Myerz & The Jack Herren Band (lørdag) og Tranquil, Askil Holm og Beautybag (søndag). Dermed er det i alt seksten norske band på Norwegian Wood i år.

Både American Suitcase, Jamesband, Fountainheads, Substitutes, Woo, Gus Panser, Oil, Toadstool, Dosertanker, Askil Holm og Beautybag ble plukket ut av en jury bestående av bl.a. Jørgen Roll og Haakon Hartvedt fra Norwegian Wood, Robert Sætervik fra P1, Pål Henriksen (Chateau Neuf), Harald Fossberg (Aftenposten) og Sivert Høyem fra Madrugada. Rundt firehundre band sendte inn demoer, og juryen satt til slutt igjen med følgende tyve finalister: American Suitcase, Askil Holm, Beautybag, Coydog, Don Juan Dracula, Dosertanker, Fountainheads, Gus Panser, Jamesband, Los Plantronics, Margarets, Marvel, Muzzlewhite, Nud, Oil, Park, Substitutes, Toadstool, Tore Brumm og Woo. Denne talentiaden var et samarbeid mellom Norwegian Wood og Oslopuls.

Nå er artistene fordelt mellom Betong og Oslopuls Rockescene, mens også den endelige rekkefølgen på samtlige artister er gjort klar. Et spesielt innslag i år blir feiringen av miljøorganisasjonen Bellonas femtenårsdag, som skal markeres ved musikalske utslipp fra Morten Abel & Prepple Houmb, Sondre Lerche og Barron Blod med Bøh lørdag klokken femten.

Bassenget i frognerparken er åpent for publikum under festivalen, og NRK P1 vil sende direkte fra festivalområdet, og også gjøre opptak av konserter. Begge dager starter første band klokken 13.30, mens det skal være slutt på hovedscenen klokken 22. 30.

Her finner du rekkefølgen på innslagene, der band på hovedscenen er med halvfet skrift, mens de øvrige opptrer på den mindre rockescenen.

Lørdag 9. juni:



Vidar Vang – Jamesband – Håkan Hellström – Bellona 15 år: Sondre Lerche, Morten Abel & Prepple Houmb. Böh med Barron Blod – Teenage Fanclub – The Substitutes

Madrugada – Fountainheads – Ulf Lundell.

Søndag 10. juni:

Woo – Soundtrack of Our Lives – Gus Panser – Crowtown – Toadstool – Little Feat – American Suitcase – Tom McRae- Sting.