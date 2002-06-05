Norwegian Wood: – Bra billettsalg tross streik

– Jeg regner med at både fredagen og lørdagen i Frognerbadet kommer til å bli utsolgt. Derfor vil jeg anbefale interesserte å kjøpe billetter på posten på forhånd, forteller Norwegian Woods festivalsjef Jørgen Roll. Årets program går over tre dager i helgen 14-16. juni med artister som Jaga Jazzist, Gluecifer, The Margarets og Askil Holm som de norske toppnavnene.

Fredag 14.juni er det klart for en ny utgave av Oslos eldste store musikkfestival Norwegian Wood.

— Vi er veldig fornøyde med årets program. Spesielt er jeg glad for at vi har fått til tre dager med så klare musikkprofiler. Her bør være litt for enhver smak, forteller festivalsjef Jørgen Roll til Ballade.

Det ser også ut som om hovedstadens musikkinteresserte setter pris på det sterke konsertprogrammet på årets utgave av Norwegian Wood hvor artister som Gemma Hayes, Black Rebel Motorcycle Club, Tool, Suzanne Vega og Bob Hund skal opptre om alt går etter planen.

De norske fargene forsvares i helgen med artister som Jaga Jazzist, Gluecifer, The Margarets og Askil Holm som de norske toppnavnene. I tillegg er det norsk kvalitetsmusikk å finne på demoscenen hvor ni fremtidsnavn er gitt sjansen til å profilere seg foran et stort publikum.

Mye av oppmerksomheten til pressen og festivalbesøkerne knyttes i disse dager til hvorvidt lørdagens hovedattraksjon Tool vil komme til å opptre. Man er redd bandet kommer til å innstille hele sin Europa-turne etter at den omreisende Ozzfest-festivalen ble avlyst. Roll kan berolige publikum.

— Jeg ser det at noen nettsteder (blant andre Spot og Nettavisen ) har skrevet dette, men er foreløpig ubekymret. Vi har en direkte kontrakt med bandet og har ikke fått høre om noen avlysning. Jeg vet at bandets agent i øyeblikket jobber med å få til andre skandinaviske jobber som skal erstatte opptredenene på Ozzfest. Hva jeg forstår ser det bra ut. Jeg vil likevel oppfordre folk til å følge med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon. Der vil det også bli lagt ut spilleskjemaer og slikt etterhvert.

Har den pågående avisstreiken hatt noe å si for markedsføringen av festivalen?

— Vi har vært nødt til å ty til andre kanaler for å få ut informasjon. Jeg tror likevel at vi nå har fått markedsført festivalen like bra som det vi ellers ville ha gjort.

Noen mener årets program har en mer ungdommelig profil

— Vi har de tre siste årene kalt en dag for ungdomsdag og tradisjonelt hatt en familiedag på søndagen. Det vil vi også ha i år. Andre kjenner det kanskje slik som om årets program er mer ungdommelig. Vi oppfatter det ikke slikt. Det er ikke korrekt å si at dette er noe som vi har innført i år. Vi har for eksempel hatt Talentscenen siden 1995 hvor det hvert år har vært mellom åtte og tolv usignerte artister. Det er tredje gangen Askil Holm som er et av de «nye» navnene spiller på festivalen. han har spilt hos oss to ganger før på demoscenen.

For en tid siden gikk musikkjournalist, A&R for Crowtown med flere, tidligere festivalsjef for Down on the Farm og tidligere Madrugada-manager Tom Sjeklesæther ut i norske medier og kritiserte norske musikkfestivaler for å la seg styre av trendy journalister i Akersgaten. Han etterlyste festivaler for et mer voksent publikum. Meldingen var i Nettavisen spisset spesielt mot Oslos eldste og mest tradisjonsrike populærmusikkfestival Norwegian Wood.

— Jeg skjønner ingenting av hva det er Tom Sjeklesæther prater om når han sier at vi har lagt om profilen , og at det er utenforstående krefter som har vært styrende. Det er bare tøys det han der kommer med.

Årets utgave av Norwegian Wood går over tre dager.

— Vi hadde også tre dager i 2000, så dette er ikke egentlig snakk om en utvidelse av festivalen med en dag. Noen ganger tilsier bookingsituasjonen at vi kan kjøre festivalen over tre dager. Slik var det i år. Jeg er veldig glad for å kunne kjøre et slags «vorspiel» på fredag med Jaga Jazzist og Faithless. To artister som jeg synes står veldig bra til hverandre.