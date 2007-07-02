Hovefestivalen: 72.000 var innom – går i minus

Totalt 72.000 publikummere var innom den første Hovefestivalen. Tallet inkluderer publikummere med ukespass og dagspass, frivillige og andre akkrediterte.

Til tross for store vannmengder i en av campene, og regnvær på over halvparten av konsertdagene, er festivalledelsen godt fornøyd med arrangementet.

– Responsen fra publikum har vært utrolig. Vi føler vi langt på vei har klart å skape vårt eget Hoveunivers, en totalopplevelse som er større enn enkeltkonsertene, sier daglig leder i Hovefestivalen, Morten Sandberg i en pressemelding.

– Vi har verdens beste naboer. Da regnet høljet ned som verst tilbød de folk teltplass i hagen og stilte dusjen til disposisjon.

Til tross for den store tilstrømningen til festivalen opplyser Sandberg at Hove 07 kommer til å gå i minus.

— Det skyldes først og fremst at det dårlige været satte en demper for omsetningen på festivalområdet. Men vi tenker langsiktig og gleder oss nå til å evaluere årets festival, og ikke minst begynne å jobbe ordentlig med Hove 08.

