Fra turnénips til billedkunst: Mark Francombes «Icons of Kipple»

Den tidligere Cranes-bassisten og billedkunstneren Mark Francombe bosatte seg i Norge på midten av 1990-tallet. Etter åtte år med plateinnspillinger og omfattende verdensturneer hadde han samlet en stor pappeske fylt til randen med «weird shit» som han hadde kjøpt eller fått av fans på turné: «Welcome to Maryland»-stickers, selvlysende jomfru Mariaer, terninger, glassgiraffer, osv. Han begynte å sette tingene inn i små trebokser, helt tilfeldig blandet, og ble fascinert av resultatet hvor Buddhaer var plassert ved siden av Jesuser, og gratisleker fra McDonalds befant seg ved siden av miniatyrer av Eiffeltårnet. Denne og kommende helg kan kunst- og musikkinteresserte få med seg en særpreget utstilling på galleri Nordic Art Info i Oslo.

Icons of Kipple» er den engelskfødte kunstneren og musikeren Mark Francoombes første separatutstilling i Oslo. Hans arbeider består av små trebokser som han fyller med en broket samling av flyktig «stæsj»: Souvenirer, leker, religiøse figurer, reklame, tegneserier, fotografier og andre typer søppel man vanligviskvitter seg med, pakket sammen i usammenhengende, men behagelige kombinasjoner.

«Kipple» er et ord først brukt av science fiction-forfatteren Philip K Dick i hans roman «Do androids dream of electric sheep?» (boken filmen «Bladerunner» var basert på). Dick beskriver «kipple» som alt det bittelille, menneskelagde søppelet som sakte men sikkert fyller alle mørke kroker i vår verden; tingene som samler seg i hanskerommet i bilen, i junk-butikker og bak sofaen.

Francombe utdyper: – Hvis jeg skulle lage en kulturell studie av menneskene, deres liv på jorden, og hva de hadde oppnådd, ved bare å bruke «søppel» – det vil si de enorme mengder av tullete unyttige småting som produseres i hele verden – , så ville jeg ende opp med en av mine bokser.

Allerede i studietiden lagde Francombe små objekter. Muskelgutta i klassen fikk mye oppmerksomhet på grunn av sine gigantiske skulpturelle arbeider, men det var de små tingene som opptok Mark. Bl.a. laget han et møblert miniatyrfilmsett hvor insekter som bladlus og edderkopper var tenkt å skulle spille hovedrollene som seg selv i en menneskelignende verden. Filmen var tenkt å skulle lære barn å like insekter, – en slags Beatrix Potter-inspirert film med insekter i stedet for dyr i rollene.

I tillegg til å turnere verden rundt med The Cranes, har Francombe laget filmer og pop-videoer, og han har vist «Kipple»-boksene i flere land. De siste åtte årene har Francombe bodd i Oslo hvor han fortsetter å komponere musikk, og han konsentrerer seg nå om sin eksperimentelle, høyteknologiske improviserte gitar. Utstillingen i Oslo vil bli lydsatt av et computerbasert lydspor som Francombe også fremførte live på åpningen.

Utstillingen vises på Nordic Art Info, som holder til i Brugata 3C, rett nedenfor musikermøtestedet Teddys. Utstillingen er åpen fra 12 til 17 fredag til søndag, og til sammme tid torsdag til og med søndag neste uke. Interesserte kan lese mer om Nordic Art Info, som drives av Hanne Storm Ofteland, på www.nordicart.info, og samtidig sjekke ut Mark Francombes nettside på www.markfrancombe.com. Gjenstandene på utstillingen er for øvrig til salgs.