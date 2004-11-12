Fra turnénips til billedkunst: Mark Francombes «Icons of Kipple»

12.11.2004
- Red.

Den tidligere Cranes-bassisten og billedkunstneren Mark Francombe bosatte seg i Norge på midten av 1990-tallet. Etter åtte år med plateinnspillinger og omfattende verdensturneer hadde han samlet en stor pappeske fylt til randen med «weird shit» som han hadde kjøpt eller fått av fans på turné: «Welcome to Maryland»-stickers, selvlysende jomfru Mariaer, terninger, glassgiraffer, osv. Han begynte å sette tingene inn i små trebokser, helt tilfeldig blandet, og ble fascinert av resultatet hvor Buddhaer var plassert ved siden av Jesuser, og gratisleker fra McDonalds befant seg ved siden av miniatyrer av Eiffeltårnet. Denne og kommende helg kan kunst- og musikkinteresserte få med seg en særpreget utstilling på galleri Nordic Art Info i Oslo.

Icons of Kipple» er den engelskfødte kunstneren og musikeren Mark Francoombes første separatutstilling i Oslo. Hans arbeider består av små trebokser som han fyller med en broket samling av flyktig «stæsj»: Souvenirer, leker, religiøse figurer, reklame, tegneserier, fotografier og andre typer søppel man vanligviskvitter seg med, pakket sammen i usammenhengende, men behagelige kombinasjoner.

«Kipple» er et ord først brukt av science fiction-forfatteren Philip K Dick i hans roman «Do androids dream of electric sheep?» (boken filmen «Bladerunner» var basert på). Dick beskriver «kipple» som alt det bittelille, menneskelagde søppelet som sakte men sikkert fyller alle mørke kroker i vår verden; tingene som samler seg i hanskerommet i bilen, i junk-butikker og bak sofaen.

Francombe utdyper: – Hvis jeg skulle lage en kulturell studie av menneskene, deres liv på jorden, og hva de hadde oppnådd, ved bare å bruke «søppel» – det vil si de enorme mengder av tullete unyttige småting som produseres i hele verden – , så ville jeg ende opp med en av mine bokser.

Allerede i studietiden lagde Francombe små objekter. Muskelgutta i klassen fikk mye oppmerksomhet på grunn av sine gigantiske skulpturelle arbeider, men det var de små tingene som opptok Mark. Bl.a. laget han et møblert miniatyrfilmsett hvor insekter som bladlus og edderkopper var tenkt å skulle spille hovedrollene som seg selv i en menneskelignende verden. Filmen var tenkt å skulle lære barn å like insekter, – en slags Beatrix Potter-inspirert film med insekter i stedet for dyr i rollene.

I tillegg til å turnere verden rundt med The Cranes, har Francombe laget filmer og pop-videoer, og han har vist «Kipple»-boksene i flere land. De siste åtte årene har Francombe bodd i Oslo hvor han fortsetter å komponere musikk, og han konsentrerer seg nå om sin eksperimentelle, høyteknologiske improviserte gitar. Utstillingen i Oslo vil bli lydsatt av et computerbasert lydspor som Francombe også fremførte live på åpningen.

Utstillingen vises på Nordic Art Info, som holder til i Brugata 3C, rett nedenfor musikermøtestedet Teddys. Utstillingen er åpen fra 12 til 17 fredag til søndag, og til sammme tid torsdag til og med søndag neste uke. Interesserte kan lese mer om Nordic Art Info, som drives av Hanne Storm Ofteland, på www.nordicart.info, og samtidig sjekke ut Mark Francombes nettside på www.markfrancombe.com. Gjenstandene på utstillingen er for øvrig til salgs.

Relaterte saker

Lars Petter Hagen,

Lykkelige dager med tverrkunst: På og over kanten

Som tidligere omtalt her i Ballade, trommer Ny Musikk denne høsten i gang LYD PLUSS, en tverrkunstnerisk workshop med fokus...

Håkon Kornstad, fra sofamusic.no

Ingen kunst å si ifra

I dag 8. september åpner utstillingen «Ingen kunst å si ifra». 46 kjente norske kunstnere har donert kunstverk som mellom...

Fluid plakat

Detox-kurator Ståle Stenslie: – Feighet har ingenting i kunsten å gjøre

Ståle Stenslie er en av kuratorene for den omreisende kunstutstillingen Detox, som ble truet med politianmeldelse under årets Quart-festival. I...

UKS – Unge Kuunstneres Samfund (fasaden)

UKS-biennalen starter i september

Fredag 3. september åpner den fjerde UKS-biennalen, en av de viktigste mønstringene av ung samtidskunst i Norge. Biennalen vil for...

"Det er rimelig å kreve sannheten av et menneske"

Ubehagelig samarbeid i Galleri Wang

Komponisten Mark Adderley har skrevet musikken til to filmer signert Kebbe-kunstnerne Vanessa Baird og Mette K. Hellenes. Fra torsdag vises...

AK Dolven Festspillutstillig

Lydbevisst festspillutstiller

– Som kunstner startet jeg med å lage scenografi for musikere, og jeg bruker ofte musikk i verkene mine for...

Flere saker

Monica Larsson

Kulturytring: Felles møteplasser og demokratisk infrastruktur har aldri vært viktigere

Det sier Monica Larsson, leder av Noku, som arrangerer den tre dager lange mønstringen for nasjonal kulturpolitikk.

Nopa stipendet til Sara Fjeldvær og Primz

NOPA-stipendet til Sara Fjeldvær og Primz

To unge låtskrivere som kommer til å prege norsk musikkliv fremover, sier juryen.

Rita Mamelund, kommunikasjonssjef i Gramo

Vil øke bedrifters kunnskap om musikk

Rettighetsorganisasjonene TONO og Gramo lanserer «Verdien av musikk», en hjelp til norske virksomheter i gjennomtenkt bruk av musikk.