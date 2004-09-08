I dag 8. september åpner utstillingen «Ingen kunst å si ifra». 46 kjente norske kunstnere har donert kunstverk som mellom 8. og 12. september selges på Black Box Teater i Oslo. Inntektene går uavkortet til Tellhim.nos planlagte annonse i Washington Post.

Tellhim-kampanjen har som mål å samle nok penger til en annonse i Washington Post. Annonsen skal formidle den norske motstanden mot USAs krigføringer i Irak og Midt-Østen.

«Når ikke våre politikere forteller Bush hva vi mener, må vi gjøre det selv!», skriver aksjonsgruppen på Tellhim.no.

Tidligere har det vært arrangert støttekonserter for Tellhim.no på Garage Oslo og Café Ska. Tellhim.no arrangerte også en førpremiere på Michael Moores film ”Fahrenheit 9/11”. Nå er det altså salgsutstilling med verk av norske kunstnere på Black Box teater. Teatret ligger i Marstrandgata 8 på Rodeløkka.

Utstillingen åpner klokken 19. Håkon Kornstad spiller, og det blir taler ved Arbeiderpartiets Trond Giske og direktør Jørn Mortensen ved Momentum-festivalen. Niels Fredrik Dahl leser dikt.

Kunstnere som har bidratt til utstillingen er Frans Widerberg, Anne Karin Furunes, Dag Alveng, Kira Wagner, Håkon Bleken, Sebastian Sanders, Steinar Jakobsen, Thore Heramb, Inger Sitter, Morten Krogvold, Gunilla Holm, Geir Harald Samuelsen, Rune Johansen, Marianne Storås, Bjørn Bjarre, Håkon Gullvåg, Janne Talstad, Guy Krogh, Anders Eiebakke, Alejandro Perez, Jan Valentin Sæther, Kjell Erik Killi Olsen, Finn Magnus, Tiril Schrøder, Joachim Cossais, Astrid Reinertsen, Huyn-A Ji, Per Morten Karlsen, Lavasir Nordrum, Per Maning, Sverre Koren Bjertnæs, Unni Askeland, Johnny Yen, Kjartan Slettemark (som for øvrig kommer i ens ærend fra Stockholm for å få med seg åpningen), Geir Yttervik, Ole Jørgen Ness, Tone Hansen, Håvard Vikhagen, Anders Nordby, Ida Ekblad, Rune Eraker, Knut Åsdam, Michael O’Donnel, Knut Åserud, Jon Arne Mogstad og Jorge Felix.

