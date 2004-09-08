Kunstmusikk

Ingen kunst å si ifra

Publisert
08.09.2004
Skrevet av
- Red.

I dag 8. september åpner utstillingen «Ingen kunst å si ifra». 46 kjente norske kunstnere har donert kunstverk som mellom 8. og 12. september selges på Black Box Teater i Oslo. Inntektene går uavkortet til Tellhim.nos planlagte annonse i Washington Post.

Tellhim-kampanjen har som mål å samle nok penger til en annonse i Washington Post. Annonsen skal formidle den norske motstanden mot USAs krigføringer i Irak og Midt-Østen.

«Når ikke våre politikere forteller Bush hva vi mener, må vi gjøre det selv!», skriver aksjonsgruppen på Tellhim.no.

Tidligere har det vært arrangert støttekonserter for Tellhim.no på Garage Oslo og Café Ska. Tellhim.no arrangerte også en førpremiere på Michael Moores film ”Fahrenheit 9/11”. Nå er det altså salgsutstilling med verk av norske kunstnere på Black Box teater. Teatret ligger i Marstrandgata 8 på Rodeløkka.

Utstillingen åpner klokken 19. Håkon Kornstad spiller, og det blir taler ved Arbeiderpartiets Trond Giske og direktør Jørn Mortensen ved Momentum-festivalen. Niels Fredrik Dahl leser dikt.

Kunstnere som har bidratt til utstillingen er Frans Widerberg, Anne Karin Furunes, Dag Alveng, Kira Wagner, Håkon Bleken, Sebastian Sanders, Steinar Jakobsen, Thore Heramb, Inger Sitter, Morten Krogvold, Gunilla Holm, Geir Harald Samuelsen, Rune Johansen, Marianne Storås, Bjørn Bjarre, Håkon Gullvåg, Janne Talstad, Guy Krogh, Anders Eiebakke, Alejandro Perez, Jan Valentin Sæther, Kjell Erik Killi Olsen, Finn Magnus, Tiril Schrøder, Joachim Cossais, Astrid Reinertsen, Huyn-A Ji, Per Morten Karlsen, Lavasir Nordrum, Per Maning, Sverre Koren Bjertnæs, Unni Askeland, Johnny Yen, Kjartan Slettemark (som for øvrig kommer i ens ærend fra Stockholm for å få med seg åpningen), Geir Yttervik, Ole Jørgen Ness, Tone Hansen, Håvard Vikhagen, Anders Nordby, Ida Ekblad, Rune Eraker, Knut Åsdam, Michael O’Donnel, Knut Åserud, Jon Arne Mogstad og Jorge Felix.

Interesserte kan også finne ut mer ved å gå til nettstedet tellhim.no.

DebattUtstillinger

Relaterte saker

Peru U

Tellhim.no på Cafe Ska

Gatas Parlament, Backstreet Girls, Düngemittl med Nils Ostendorf , Salvatore, Snuten, Aurora Plastic Monster og Peru You stiller alle opp til...

Teater: Virus Productions,

Virus Production Team på Black Box: «An Autopsy of Thoughts»

Det er mer enn Ultima som foregår på Black Box i Oslo om dagen. Torsdag kveld er det premiere på...

Marc Francombe: "Icon of Kipple"

Fra turnénips til billedkunst: Mark Francombes «Icons of Kipple»

Den tidligere Cranes-bassisten og billedkunstneren Mark Francombe bosatte seg i Norge på midten av 1990-tallet. Etter åtte år med plateinnspillinger...

Høybråtenadvarsel

Garage-sjefen: – Røykeloven bidrar til alkoholisme, kulturløshet og et kaldere samfunn

Røykeloven går ikke bare utover et kulturliv som er avhengig av alkoholservering, men vil også på sikt bidra til mer...

SV Logo

SV: Ingen grunn til å stimulere til en økt kommersialisering av musikken

INTERVJU: I forbindelse med kommunevalget har vi bedt landets politikere om å svare på kulturelle spørsmål, og SV er andre...

Flere saker

Synne Stenersen intervjues av Kjetil Wevling

Hvor snevert rekrutterer de kreative bransjene?

Sceneteknikere søker ikke på jobb, og firmaene lyser heller ikke ut. Kjønn og trynefaktor – satt på spissen – i...

Kultur og likestillingsminister Abid Raja og Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd, synger Ja, vi elsker under generalprøven på Hele Norge synger eventet som arrangeres for den norske befolkningen 17. mai 2020. Bildet er skjermbilde fra NRK Kveldsnytts innslag om generalprøven på Popsentret i Oslo 10. mai

Koronakrisen: Store forventninger til revidert budsjett

Tirsdag 12. mai kommer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. – Hvis musikklivet skal reddes, er det nå det gjelder, varsler...

Utenriksministeren, vinner av Spellemanns ærespris Maria Boine, som overrakte trofeet, og Årets internasjonale suksess Ina Wroldsen

Ina Wroldsen Årets internasjonale suksess

Prisen ble delt ut av utenriksminster Ine Marie Eriksen Søreide på Vippa i Oslo fredag.