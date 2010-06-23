Festivalarena på dugnad

Etter 7000 dugnadstimer og hjelp fra kommune og næringsliv har Eikerapen Roots Festival fått nytt festivalområde.

Fredag 25. juni står et nytt festivalområde klart på Eikerapen. Området har vann og kloakk, 400 volt strøm, adskilt atkomst for publikum og produksjon, toalettanlegg, eksklusiv VIP-terasse, samt beliggenhet med utsikt over Ørevatn.

Festivalen som holder til i ei grend med bare fem innbyggere – tok det første spadetaket 14. november 2009 på det som nå har blitt Eikerapen Arena. En utfordring var 17 meters høydeforskjell og ingen infrastruktur på jordet de ønsket å bygge det nye festivalområdet på.

Festivalen hadde heller ingen penger og lite tid før festivalen i 2010.

Festivalområdet før arbeidet begynte 14. november 2009

Hele 50 firmaer på Sørlandet stilte imidlertid opp, og etter over 7000 dugnadstimer, 2 tonn med dynamitt, flytting av 15 000 m2 masse og nedlegging av nesten en kilometer med rør, er området nå så godt som ferdig.

I tillegg til dugnaden har Åseral kommune bidratt med kr 506 000 til prosjektet, Vest Agder Fylkeskommune kr 400 000, den lokale sparebanken kr 100 000 og Elling Eikerapen kr 300 000.

Festivalleder Tor Åge Eikerapen inviterer til folkefest 25. juni med Vennesla Pizza & Rock´n Roll Band, Ljoslandsjenton, Holum Brass, Anne Siv Lauen med flere.

Eikerapen Roots Festival arrangeres dette året 4-8 august og tilbyr over 30 konserter i festivalperioden. Blant årets artister finner du Hellbillies, Sivert Høyem, CC-Cowboys, Thomas Dybdahl, Ingrid Olava og Thom Hell.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

