Festivalsjef til Eikerapen Roots Festival

Sonja Brynjulfsen er ny festivalsjef, og kommer inn i en stilling som de siste to årene har vært tom.

Brynjulfsen har tidligere sittet i styret og jobbet som frivillig for festivalen. Ifølge en pressemelding har hun nå et ønske om å ta Eierkapen Roots Festival tilbake til sin opprinnelige identitet.

Nytt av året er motorsykkelcamping, samt at festivalens matmarkedet skal være åpent for lokalbefolkningen og andre interesserte. I pressemeldingen uttaler Brynjulfsen at hun ønsker å finne tilbake til det intime, lokale og særegne til Eikerapen festivalen. Fokuset vil være på å bygge videre på lokalkulturen og trekke samfunnet rundt Åseral enda tettere inn til festivalen.