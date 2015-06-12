Økt besøk for FiB

Festspillene i Bergen melder om økning både i besøkstall og billettsalg.

Festspillene i Bergen opplyser i en pressemelding at over 35 000 billetter er solgt (sponsor- og fribilletter er ikke inkludert). Dette er en økning på 10 % fra fjoråret.

På samtaleprogrammet til festivalen deltok over 750 personer, og tilsammen over 50 000 har besøkt gratisarrangementene. I tillegg kommer barn som har besøkt festivalens skole- og barnehageforestillinger.

Festspillene har i år blitt kritisert for å ha en bred og utydelig profil. Festspilldirektør Anders Beyer uttaler i nevnte pressemelding at han ikke opplever det problematisk at festivalen rommer prosjekter som har en «folkelig appell».

– Man kan nærmest si at det er blitt fremsatt som et folkekrav, på lik linje med at vi vil bidra til kunstnerisk nyskaping, uttaler direktøren.

– Festspillene skal være utadvendt og inkluderende, skape dialog og debatt og invitere til lek, og det mener jeg at vi har lykkes med.