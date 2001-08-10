Drøbakfestivalen denne helgen

Drøbakfestivalen åpner fredag 10. August, og byr på både norske og utenlandske artister. Arrangementene finner sted på Reenskaug Hotell, Drøbak Torg og på Parrstranda. Her kan du lese mer om de aktuelle artistene, der lørdagen på hotellet står i den norske bluesens tegn.

Innvielsen av årets Drøbakfestival finner sted på Blue Mood-scenen på Drøbak Torg, og forestås av ordfører i Frogn, Ruth Lillian Brekke. Selve programstarten er ved Eric Melling, hvorpå Home Groan, Jetsurfers og The John Doe Index spiller på Renskaug Hotell. Homegroan lager musikk i krysningsfeltet mellom country og lo fi, og ledes av nordskamaerikanske Martin Hagfors, som har med seg Even Finsrud på trommer, Bengt Olsson på gitar og Odd Eirik Fleischer på bass. Jetsurfers blir karakterisert som ”en blanding av svingende rock’n’roll og alternativ country”, mens trioen The John Doe Index skal spille rockmusikk med innslag av blues.

På Parrstranda åpner dørene klokken atten, og det vil deretter bli konsert med Gentle Groove (et Led Zeppelin-hyllestband), Cadilac fra Trondheim og de engelske heavyrock-legendene Deep Purple. Keyboardist Jon Lord har riktignok meldt avbud på grunn av en kneskade, men vil etter sigende bli kyndig erstattet av Don Airey. Cadillac, som også er aktuelle på Øyafestivalen lørdag, tester kondisjonen sin ytterligere med en egen konsert på Reenskaug Hotell klokken ett på natten.

Bluesfest på hotellet

Lørdag er følgende artister på plass på Renmskaug Hotell: Reidar Larsen & The Storytellers, Bjørn Berge, Pure Pleasure Kings, Bluesbangers, Groan Alone og Kurt Slevigen. Reidar Larsen, som ofte omtales som ”Norges ukronede blueskonge”, har nylig sluppet sitt tiende soloalbum, som heter ”This One’s On Me”, og har med seg Knut Hem på trommer, Kyrre Sætran på bass og Arne Skage jr. på gitar. Gitaristen og sangeren Bjørn Berge fikk nylig Notodden Blues Festivals Bluespris, og er ellers aktuell med en egen konsertvideo. Pure Pleasure Kings er et av prosjektene til bluesgitaristen Ronnie Jacobsen, som tidligere har spilt i bl.a. Union Blues Band, og også har samarbeidet med rapperen Salvador under navnet Ronnie Jacobsen vs. Digitality. Med seg til Drøbak har han bl.a. munnspilleren Richard Gjems. Kurt Slevigen platedebuterer med albumet «Westside From The Eastside» i høst, og har tidligere vært frontmann i Oslo Bluesband, samt fast gitarist og medgrunnlegger av det klassiske Chicago Bound. Også her skal Richard Gjems gjeste på munnspill, mens Espen Moen trakterer trommene og Helge Hovland spiler bass. Denne bluesfesten begynner klokken 17, og fortsetter ut i de små timer.

Ungdomskonsert og kveldskonsert

På Parrstranda blir det først et ungdomsarrangement med popgruppene Spin-Up, Cape, Opus X og A1 klokken 15. Dette blir en egen konsert om ettermiddagen med fri aldersgrense. A1 har vært et av de senere årenes mest populære boyband, har base i London, og et norsk innslag i form av Folo-gutten Christian Ingebrigtsen. Dette er den første fulle konserten de gir i Norge og vi er svært stolte av det blir i Drøbak. Spin-Up er en jentetrio, og spiller kommersielt rettet dansemusikk. Det samme kan sies om Cape, som ble spesielt satt sammen for TV-serien ”Popstars”, og består av Hanne-Karine Sørby, Kjetil Tefke, Mette Olsson, Alf Gunnar Nilsen og Phung Hang. Bandet har oppnådd stor popularitet på kort tid. Opus X har kontrakt med Sony Music Norge, og hadde den bestselgende norske singlen i for med «Loving You Girl», som den siste tiden også har blitt spilt mye på MTV. Bandet har denne sommeren ellers deltatt på P4s Sommerleker 2001.

Denne konserten slutter rundt klokken 19, hvorpå publikum på ut. Deretter blir det nytt innslipp til konsert med Crowtown, Sigvart Dagsland og UB40. Det engelske bandet UB40 har visstnok sin aller første opptreden i Norge med denne konserten. Sigvard Dagsland ga tidligere i år ut det engelskspråklige albumet ”Soul Ballads” på Norske Gram, og stiller med musikere som George Wadenius, Gulleiv Wee og Børge Petersen Øverleir. Crowtown er fra Kråkstad, og har gjort seg godt bemerket med sin blanding av pop og country. Bandet består av brødrene Richard Hjemmen, Remi Hjemmen og Bjøro Hjemmen, og ga ut albumet ”Crowtown” i februar, etter å ha fått mye radiospilling med singelen ”Mary & Me”.

Fredag (dørene åpnes kl 18:00):

Gentle Groove, Cadillac og Deep Purple

kr.360,- + avg. (18 år)

Lørdag:

Spin-Up, Cape, Opus X og A1

(fra kl. 15:00 – 19:00)

kr.250,- + avg. (Fri aldersgrense)

Crowtown, Sigvart Dagsland og UB40

(fra klokken 19:00 – )

kr. 360,- + avgift (18 år)

Billetter til Parrstranda kjøpes på Posten eller fra www.billettservice.no

Drøbak Torg er gratis. Billetter til Reenskaug Hotell kjøpes på stedet.