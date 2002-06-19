Caliban på So What og i studio

En overdose rock’n’roll er hva So What kan by på i aften. På scenen finner man den nyinnsatte plateselskapsdirektør Ole Petter Andreassen med sine mange band. Anledningen er oppstarten av plateselskapet Caliban Records, som vil huse store deler av hovedstadens rockere. Deriblant de nybakte verdensmestrene (!) i rock, The Cumshots.

Live på scenen i aften finner man The Cumshots, Thulsa Doom, Jr Ewing, Brut Boogaloo, Russian Poker, Black Debbath, Piledriver og Insense loves det fra Oslos mørkeste rockekjeller i Grensen. Hvor mange låter de ulike bandene har tenkt å spille, sies det ingenting om. Det er likevel grunn til å tro at det blir fult hus og fare for både tinnitus og indre blødninger for sarte sjeler som ikke kan takle rockeøs og musikalske energibomber.

Ole Petter Andreassen (The Cumshots,Thulsa Doom, Black Debbath, produsent, Caliban Studios) har startet sin egen label, ikke uventet kalt Caliban Records.Denne kvelden feires dette, samt labelens første utgivelse: .The Caliban Sessions # 1. Navnet antyder en inspirasjon fra de kanoniserte ørkenrock-platene under navnet Desert Rock Sessions. Men alt er på ingen måte stoner-rock, flammer, nakne damer og bilpanser når Andresssen med venner kjører i gang. Her bys det på rock av alle mulige tenkelige slag – bare det er kjapt og hardt nok.

The Caliban Sessions er et prosjekt hvor undergrunnsbestefaren inviterer venner og kjente til Caliban Studios for en weekend med rusmidler, fotballspill, jamming og løs innspilling, med fokus på spilleglede istedenfor perfeksjonisme.

Resultatet denne gangen ble «The Caliban Sessions # 1» og involverer medlemmer av Thulsa Doom, The Cumshots, Piledriver, Amulet, Jr.Ewing,Russian Poker, Black Debbath,Oslo Motherfuckers, Born Electric, Brut Boogaloo og Insense. Tanken er å gi ut to ep`er i året, og innspillingen av «The Caliban Sessions # 2» er planlagt til høsten.

«The Caliban Sessions # 1» slippes til høsten.

Ole Petter Andreassen og hans svirebrødre har som kjent hygget seg med musikkkonkurranser de siste somrene både her hjemme og i Spania. Pretensiøse arrangører i spania har gitt de glade herrer muligheten til å titulere seg som verdensmestre i rock to år på rad. I fjor med Thulsa Doom, denne gangen med The Cumshots. Gud bedre hvem vet hvilket band de skal delta med neste år. Konkurreringen gir også gode penger i kassa til rockambassadørene. Hele 100 000 kroner kunne gjengen plukke med seg, da de atter ankom hovedstaden i begynnelsen av uka. Selvsagt vant bandet i klassen for hardrock. Det kan også nevnes at The Carburators stakk av med en hederlig andre plass i en av de andre kategoriene.

Dette er 14. gang Bilbao arrangerer VM, og tusenvis av band sender hvert år inn skiver for deltagelse. Kriteriet for å delta er at man kun har en utgivelse bak seg.