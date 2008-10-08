Populærmusikk

BRAK: Ønsker sterkere internasjonal satsning

08.10.2008
Carl Kristian Johansen

INTERVJU: Bergen Rock Aktører, BRAK, er stort sett fornøyd med statsbudsjettet på vegne av seg selv og andre regionale kompetansesentre for rytmisk musikk. Men i Bergen er miljøet veldig orientert mot utlandet, og daglig leder Frøydis Moberg er ikke like fornøyd med den internasjonale satsningen i budsjettet. – Det bør komme en storsatsning på infrastruktur som management, bookingbyråer og plateselskaper i indiesegmentet for å jobbe opp artister og få de ut av Norge, mener Moberg.

I Kulturbudsjettet for 2009 tilgjengeliggjøres samlet 3,1 millioner kroner til satsning på norsk musikk internasjonalt, noe som tilsvarer en økning på én million kroner.

— Dette budsjettet er ikke sprekt i forhold til en internasjonal satsning. Hvis vi virkelig skal arbeide for å profilere norsk musikk i utlandet trenger man større tiltak enn det for å få gjennomført det godt, sier Frøydis Moberg, daglig leder i BRAK, Bergen Rock Aktører.

Lokal kompetanse og infrastruktur

Bergen har fostret band med internasjonal gjennomslagskraft som Röyksopp og Kings of Convenience. Der disse har hadde et utenlandsk apparat i ryggen, har en nyere generasjon band fra Bergen som Ralph Myerz & the Jack Herren Band og Datarock, valgt å benytte seg av lokale bransjeaktører i Bergen.

— Dessverre var det veldig lite som ble tilført tilbake til Bergen i kjølvannet av Röyksopp og Kings of Convenience, og mye av kompetansen forsvant ut.. Men Ralph Myerz beholdt sitt bookingsbyrå i Bergen da de slo gjennom, og det har gagnet Datarock som senere har gjort det samme. Datarock driver også sitt eget plateselskap, sier Moberg.

— Det bør komme en storsatsning på infrastruktur som management, bookingbyråer og plateselskaper i indiesegmentet for å jobbe opp artister og få de ut av Norge, mener Moberg.

Internasjonalt fokus i Hordaland

I Hordaland har Sparebanken Vest gitt midler til BRAK som BRAK senere har fordelt videre til miljøet.

— Dette er midler som gjør at vi kan sende bookingselskaper, management og plateselskap ut av landet slik at de kan være med på musikkmesser og showcaser for å bygge netteverk. Man må ut i verden og møte folk hvis man skal kunne konkurrere internasjonalt, mener Moberg.

I tillegg har Moberg tro på at et for musikkbransjen i Bergen, som Bergen kommune har bevilget fem millioner kroner til, er en riktig satsning.

— Man må ha mye kreativitet og lidenskap for å jobbe med musikk, men om man skal overleve den første kneiken trenger man også økonomisk støtte for å kunne opparbeide seg en sunn økonomi. En direkte økonomisk støtte til selskapene i oppstartsfasen er derfor et kjempeviktig tiltak, mener Moberg.

Moberg refererer til en kartlegging i Hordaland fra 2007 som viste at bransjeaktører og artister er ekstremt fokusert på England og USA, og i veldig liten grad orienterer seg mot Oslo der de multinasjonale selskapene har sine kontorer. Samtidig har den lokale forankringen blitt viktigere.

— I Bergen har vi snakket veldig mye om viktigheten av å ha nærhet til apparatet ditt som artist. Det er lettere enn å være på et kjempestort selskap i utlandet som må håndtere mange artister samtidig. Et lite selskap i Bergen kan håndtere et band lettere enn et stort i utlandet, sier Moberg.

BransjeStøtteordninger

