Annerledes Gospel i Rockefeller Music Hall i Oslo

Det er ikke ofte gospel, metall og hiphop samles til felles musikalsk dyst. I kveld, torsdag 21. februar, kan man oppleve det fremadstormende nye norske gospel koret Norwegian Gospel Voices på Rockefeller i Oslo.

Gjesteartister som Dj Goldfinger fra Norges mest populære hiphopakt Klovner i Kamp, de eklektiske rapperne Oslo Fluid, heavy metal-sangeren Jørn Lande(Vagabond, ARK mm) og metallgitarist Ronnie Le Tekrø (TNT, Terje Rypdal mm) kaster glans over forestillingen. En ny og annerledes måte å få gospelen tilbake til menighetene på starter altså i rockens storstue.

Norges «nye» urban- gospel kor NGV skal stå for en annerledes form for gospel som i større grad er basert på bruk av r`n´b og hip hop elementer. Nå er de også aktuelle med en Cd produsert av Mojo fra nevnte Oslo Fluid.

Utover korets egne solister, byr deres nye utgivelse på gjesteopptredener fra folk som Omar Rolle «Big O» som rapper, adlibs ved James McCrary, Linda McCrary og Kristle Murden (kjent fra plater med Madonna, Michael Jackson, Elton John med flere) alle fra USA. Av 11 solister er 10 hentet fra koret. Cafe Del Mar produsent Marius Hansen, Håvid Engmark, Pål Jansen, Ronni Le Tekrø og musikere fra Klovner i Kamp (Alis og DJ Goldfinger) deltar også på albumet som blir sluppet av MTG førstkommende mandag.

Koret som har vært en gjenganger på gospeltilstelninger og kristne samlinger, deltok også på hiphop arrangementet Norwegian Hood nylig og har stått frem på markeringer mot rasisme. Koret har tidligere samarbeidet med artister som Ron Kenoly (USA), Jessy Dixon (USA), Calvin Bridges (USA), Arvis Strickling-Jones (USA), Tim «Bishop» Brown (USA), Easton Davis (England) og har opptrådt i Oslo Spektrum og en lang rekke kirker landet over. Noen vil også kjenne dem fra TV-opptredener i rikskanalen NRK og i reklamefinansierte TV 2.

Etter mange år med klare inspirasjoner fra veteranene Andrae Crouch og Choralerna søker koret nå nye musikalske veier. Ved å bringe inn moderne musikkstilarter som hiphop og rhythm`N`blues, soul i sitt uttrykk ønsker koret å få gospelen tilbake til menighetene.

— I dag er det mer zappemiljøer som driver litt her og der i forskjellige grupper. Det kan være vel og bra, men et korarbeid er veldig samlende og inspirerende. Det er også en glimrende mulighet til å få ikke-kristne inn i menigheten. De som ikke vil synge, kan danse, breake, mekke lyd eller drive med koreografi, kanskje ordne med konsert-booking eller transport. Det er nesten ingen grenser for hvordan et kor kan aktivisere folk, sier korleder og solist Ragnhild Hiis Ånestad til Vårt Land.

Koret vil samtidig gi plass for tradisjonene og musikkarven til gospelen. Derfor har de, på deres nye album «Let’s Dance», samarbeidet med noen av de gamle amerikanske gospelveteranene. De dro til Los Angeles for å jobbe med Andrae Crouch-disiplene (backinggruppa The Disciples), Kristle Murden, James McCrary og Linda McCrary. Disse bidro på seks låter.