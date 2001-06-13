Thi de heller byen brendte…

13.06.2001
- Red.

Oddvar Rakheim har vært kulturjournalist gjennom 41 år, og har blant annet vært redaksjonssekretær i Gudbrandsdølen Dagningen. Han er medlem av både Den norske Forfatterforening og Norsk faglitterær forfatterforening. I dette engasjerte brevet til Ballade gir han sin uforbeholdne støtte til Divisjonsmusikken.

Kjære stortingsrepresentanter !

Dere blir ofte beskyldt for ikke alltid å være på bølgelengde med folket, det vil si på riksplan og regionalt. Nå har forsvarsminister Bjørn Tore Godal fått en spareidé som sjokkerer store deler av Østlandet: Nedleggelse av Forsvarets Musikkorps Østlandet, Divisjonsmusikken i den gamle festningsbyen Halden.

Forsvarsdepartementet trenger voksenopplæring i kultur hvis de ikke endrer holdning innen behandlingen i Stortinget onsdag. Kulturministeren burde kjenne sin besøkelsestid. Her er det ikke tale om kuler og krutt, men kultur !

Vi snakker om et janitsjarkorps fra 1734, landets desidert eldste profesjonelle ensemble, hvis dirigent, den legendariske Oscar Borg, ruver som norges suverene marsjkonge gjennom tidende. Nylig ble hans 150 års jubileum feiret med konserter og opptog.

Halden, eller Fredrikshald, er skrevet inn i vår nasjonalsang av Bjørnstjerne Bjørnson:

“Husker bare hvad som hendte
ned på Fredrikshald,
thi de heller byen brendte
enn den stod for fall ”.

Vi snakker om kulturtradisjoner og samfunnsengasjement. Divisjonsmusikken i Halden er byens “visittkort” ved siden av Fredriksten Festning. Det er fortsatt forsvarsrelatert virksomhet på det særpregede festningsanlegget.
Divisjonsmusikken representerer en viktig del av Haldens kulturliv og korpset har gjennom alle år skapt ringvirkninger gjennom instruktørvirksomhet i distriktets mange korps i tillegg til korpsets uttallige representasjoinsoppgaver over hele Østlandet.

Det er profesjonell svung over dette korpset, som vekker beundring over alt hvor det kommer.

Undertegnede har vært kulturjournalist i 41 år, først i Halden og senere i Lillehammer. Korpset er like nesten like godt kjent av gudbrandsdølene som østfoldingene. Deres virkeområde er stort, og det vil bli et smertelig tap
hvis ikke stortingsrepresentantene manner seg opp til et positivt vedtak onsdag.

Støtt folket. Bevar Divisjonsmusikken i Halden !

Med hilsen

Oddvar Rakeng

Journalist/forfatter

Relaterte saker

Flertall for sivil løsning

Stortinget gikk i går inn for at Forsvaret i framtida bare skal ha fem musikkorps – mot dagens sju. Men...

Flere saker

Rune Lem med Kongens Fortjenstmedalje

Kongens Fortjenstmedalje️ til Rune Lem 

Live Nation-sjefen har gitt det norske publikummet store konsertopplevelser gjennom 50 år. Nå blir han hedret av Kongen.

Ethno camp i 2014 Foto: Jørgen Nordby

Ønsker mangfold av unge folkemusikere til Ethno FolkCamp

JM Norway inviterer musikere fra hele verden som er bosatt i Norge til å utveksle tradisjonsmusikk og kultur i Førde.

Marcus & Martinus var de yngste og Arve Tellefsen den eldste av årets Spellemenn. Begge hadde til felles at de ikke var til stede da de ble ropt opp som vinnere. (Foto: Spellemannprisen)

Hipp Spellemannpris uhipp for spellemennene

Lørdagens tv-sendte Spellemannshow har fått en mer ungdommelig og hippere profil, men hva hjelper vel det når mange av spellemennene...